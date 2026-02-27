HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     
Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 se sintió en Huaura, según IGP

El sismo de hoy 27 de febrero se registró a 61 kilómetros al suroeste de Huacho, Huaura y se produjo a una profundidad de 43 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor de magnitud 3,6 sacudió Lima. Foto: IGP
Temblor de magnitud 3,6 sacudió Lima. Foto: IGP

Un sismo de magnitud 3,6 se registró a las 03:30 a. m. a 61 kilómetros al suroeste de Huacho, Huaura, en la región de Lima. El temblor de hoy, viernes 27 de febrero de 2026, tuvo una profundidad de 43 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

De acuerdo al reporte oficial de la entidad, el sismo alcanzó una intensidad de grado II-III Huacho en Lima. Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descarta cualquier alerta de tsunami tras sismo de magnitud 3,6 registrado en Huaura, Lima.

TE RECOMENDAMOS

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Temblor de magnitud 3,6 se sintió en Lima HOY, según IGP

Temblor de magnitud 3,6 se sintió en Lima HOY, según IGP

PUEDES VER: Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo, 27 de febrero, vía IGP?

lr.pe

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre: Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo, 27 de febrero, vía IGP?

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo, 27 de febrero, vía IGP?

LEER MÁS
Temblor en Cañete HOY, 26 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Cañete HOY, 26 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 5,0 se sintió en Cañete, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 5,0 se sintió en Cañete, según IGP

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Caso Lizeth Marzano: abogado Jefferson Moreno renunció a la defensa de Adrián Villar, investigado por la muerte de la deportista

Caso Lizeth Marzano: abogado Jefferson Moreno renunció a la defensa de Adrián Villar, investigado por la muerte de la deportista

LEER MÁS
Padre de Adrián Villar contactó a familia de Lizeth Marzano y calificó de “error” el accionar de su hijo, según audio

Padre de Adrián Villar contactó a familia de Lizeth Marzano y calificó de “error” el accionar de su hijo, según audio

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 se sintió en Huaura, según IGP

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo, 27 de febrero, vía IGP?

Pablo Guede usa como ejemplo al Manchester City para justificar la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores: "Esto es fútbol"

Sociedad

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo, 27 de febrero, vía IGP?

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

Padre de Adrián Villar contactó a familia de Lizeth Marzano y calificó de “error” el accionar de su hijo, según audio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

ONPE anuncia que miembros de mesa y personeros ya pueden capacitarse de manera virtual para las elecciones

'Aún es de noche en Caracas': retrato de Venezuela

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025