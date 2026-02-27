En exclusiva, 'Magaly TV, La Firme', espacio conducido por Magaly Medina reveló las primeras imágenes de Adrián Villar junto a su exnovia, Francesca Montenegro, cenando en el restaurante Tanta antes de atropellar y causarle la muerte a Lizeth Marzano, campeona nacional de buceo. El programa tuvo acceso a las cámaras del establecimiento, las cuales mostraron lo que estuvo haciendo el joven horas antes del fatal accidente donde embistió a la deportista en el distrito de San Isidro.

De acuerdo con el material difundido, alrededor de las 7:45 p. m. del martes 17 de febrero, Villar ingresó al local en compañía de Montenegro y dos adultos más aún no identificados. Todos proceden a sentarse en una de las mesas disponibles, luego intercambian conversaciones y en algún momento se les aprecia tomando bebidas de color verde. Cabe recordar que el abogado del joven de 21 años señaló que no consumió alcohol la noche del atropello, sin embargo, la PNP indicó que no pasó por el dosaje etílico.

Comparten imágenes de Adrián Villar en restaurante previo a al atropello a Lizeth Marzano

Según las imágenes emitidas por el espacio televisivo Adrián Villar se retiró del restaurante junto a sus acompañantes alrededor de las 10:13 p. m. hacia una dirección aún desconocida por las autoridades. El accidente automovilístico que ocasionó el joven, el cual terminó con la vida de Lizeth Marzano ocurrió cerca a las 11:30 p. m., por lo que investigan a dónde se dirigió y qué hizo en ese intervalo de tiempo. De igual forma, si es que estuvo con alguien más dentro de su vehículo.

Cabe indicar que días atrás el restaurante Tanta emitió un mensaje a través de sus redes donde aseguraron que cooperarían con las investigaciones del caso, luego de que la defensa de Villar mostrara una boleta indicando que estuvo en el establecimiento la noche del martes 17. Además, hace poco 'Magaly TV, La Firme' tuvo acceso a las breves declaraciones del mesero que atendió a la pareja.