Tras el final de la décimo segunda temporada de 'Al fondo hay sitio', varias personas televidentes quedaron expectantes y con muchas interrogantes al ver el último capítulo, que incluyó momentos con finales abiertos que despertaron la imaginación de los seguidores de la novela. En ese contexto, Ximena Palomino, actriz que dio vida a Yesenia, confirmó en sus redes sociales que su personaje dejará la serie.

El mensaje de Ximena Palomino tras su despedida de 'Al fondo hay sitio'

La actriz recordó su paso por la producción peruana mediante anécdotas laborales ocurridas durante las grabaciones. Además, destacó las enseñanzas que le dejó interpretar a la conocida quesera y expareja de Jimmy Gonzáles, así como la experiencia de haberse integrado a la dinámica de la familia Gonzáles. En un mensaje grabado mientras se maquillaba, también anunció su salida de la serie con un tono de humor y expresó su agradecimiento hacia quienes la apoyaron desde el inicio.

''Me voy de 'Al fondo hay sitio'. Así es, llegó el momento que muchos estaban esperando, pero otros no, y a esas personas las abrazo y las quiero mucho. Gracias por sus lindos comentarios en todo el tiempo que he estado en esta temporada. De verdad, ha sido muy bonito estar en 'Al fondo hay sitio, realmente estoy muy impresionada por cómo se manejan las cosas allí porque son varios años que hacen lo mismo. A pesar de eso, hay una súper buena energía, te reciben con los brazos abiertos como si fuera alguien recibiendo a Yesenia en su familia. El equipo de producción, maquillaje, vestuario, art, luces, sonidos, absolutamente todos espectaculares'', expresó.

Al reflexionar sobre el desarrollo de su personaje, Ximena Palomino expresó una mezcla de emociones al despedirse de Yesenia, quien, en el último capítulo, quedó profundamente afectada tras descubrir que ''Jimmy'' Gonzáles aún sentía algo por Alessia Montalván. En ese contexto, la actriz compartió detalles del proceso creativo que siguió para dar vida a su papel.

“Tengo sentimientos encontrados. Desde mi punto de vista, construí a Yesenia como una chica que no quiere ver. Literalmente, hay personas que van por la vida sin querer ver cosas que son evidentes o que intuyen. No les voy a mentir: yo he sido esa persona. Además, ella tiene ese síndrome de pensar ‘por mí va a cambiar’, ‘yo lo puedo cambiar’. Entonces, finjo demencia. Una se esfuerza por querer mostrar su mejor versión y no se da cuenta de que se está perdiendo a sí misma. Y, bueno, tenía que pasar lo que tenía que pasar. Aun así, he disfrutado la experiencia y vivir un poco lo que es estar del lado de la locura de los Gonzáles... ¡están locazos! También he vuelto a la televisión después de muchos años”, declaró la actriz.

¿Volverá Yesenia a 'Al fondo hay sitio'?

Asimismo, la actriz señaló que no cierra la posibilidad de retornar a la serie, aunque precisó que le agradaría que Yesenia reaparezca con una actitud completamente distinta, motivada por una venganza contra "Jimmy" Gonzáles. Por ese motivo, aseguró que regresar a la novela como la "villana" sería un giro de 180 grados para un hipotético desarrollo de su personaje.

''¿Volveré?, lo que sí puedo opinar es que si Yesenia vuelve, no quiero que regrese como la buenita. Me gustaría que sea mala y se vengue de ''Jimmy'', porque después de que pase un ''Jimmy'' por tu vida, hay un antes y después'', reflexionó.