Gustavo Bueno conmueve al volver a 'AFHS' como 'Don Gilberto' y usuarios reaccionan: “Más fuerte que nunca”

El último episodio de la temporada 2025 de 'Al fondo hay sitio' dejó grandes sorpresas. El regreso del entrañable de Gustavo Bueno como 'Don Gilberto' se convirtió en uno de los pasajes más comentados del episodio, gracias a una escena que apostó por la emoción.

La respuesta del público no tardó. Comentarios cargados de afecto confirmaron el impacto de una reaparición que muchos esperaban, sobre todo tras meses de ausencia que generaron dudas y expectativa.

Gustavo Bueno vuelve a 'AFHS' como 'Don Gilberto'

El actor celebró su retorno con un mensaje directo en Instagram, plataforma donde reafirmó su continuidad en la historia. Su presencia en el capítulo final de la temporada 2025 mostró vitalidad y deseo de seguir ligado a la producción de América Televisión.

Luego de un periodo alejado de las cámaras por motivos de salud, el artista retomó uno de los roles más queridos de la ficción local. La publicación despejó temores y reforzó la conexión con una audiencia que acompañó cada etapa del personaje.

Escena final de Don Gilberto emociona en AFHS

La secuencia se desarrolló en Charhuanca, tierra natal del personaje, junto a Olinda (Nidia Bermejo). El diálogo planteó una pregunta importante sobre la distancia familiar, respuesta que quedó suspendida y elevó la carga emotiva del momento.

Esa construcción narrativa provocó una ola de nostalgia. Televidentes destacaron la sensibilidad del reencuentro y el valor simbólico de volver al origen, recurso que fortaleció el cierre de temporada.

Usuarios reaccionan al regreso de 'Don Gilberto a AFHS.

Usuarios reaccionan al regreso de Don Gilberto en AFHS

El reel compartido por el actor concentró mensajes de apoyo y admiración. Entre las frases más repetidas figuraron: “¡Más fuerte que nunca!”, “Un capo! que alegría verlo de nuevo don Gilberto dios lo bendiga hoy mañana y siempre” y “Regresó don Gilberto que alegría verlo de nuevo”.

También aparecieron comentarios como “Qué bueno verte así Gustavo”, “Fue un gusto verlo” y “Ayyyy que bueno verlo de nuevo de verdad q hacia falta mucha fortaleza”, reflejo del alivio y la cercanía que generó la noticia.