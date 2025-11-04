El podcast 'Siempre tarde' en el canal de YouTube 'Zalo' anunció la salida de tres de sus integrantes. Se trata de la actriz Ximena Palomino, quien hoy forma de la serie 'Al fondo hay sitio', la tiktoker Suemi Laura Chang y el tiktoker Johnny Zare, conocido como 'Cholo Soy'. El conductor Alonso Acuña les agradeció por su apoyo en el programa digital y explicó que la despedida a 'Zalo' se debe a que los creadores de contenido tienen proyectos personales.

Ximena Palomino, Suemi y 'Cholo Soy' se despiden del canal 'Zalo'

Con bastante nostalgia, se reveló la salida de Ximena Palomino, la tiktoker Suemi y 'Cholo Soy' del canal de streaming 'Zalo'. Cada uno agradeció al conductor Alonso Acuña por la oportunidad y el apoyo durante su paso por el espacio digital.

Ximena Palomino explicó que tras su ingreso a la serie 'AFHS' de América TV era cada vez difícil asistir al podcast debido a sus ajustados horarios. "Veníamos hablándolo con Alonso en los últimos meses porque mi entrada a 'Al fondo hay sitio' fue un antes y un después, intentamos con todo de seguir. Octubre fue un cataclismo. Ya era imposible de seguir manejándolo así. Muchísimas gracias. Ha sido para mí un nuevo reto, una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje. Gracias por la oportunidad. Quiero que 'Zalo' siga creciendo", resaltó.

En tanto, Suemi Laura Chang detalló que en la actualidad tiene varias ocupaciones y con la conducción en 'Zalo', todo se complicó. "Yo tengo tres trabajos. Y todo se comenzó a hacer un tumulto. Entonces yo no pude con todo y yo creo que 'Zalo' se merece que yo de mi 100% y el día de hoy lamentablemente no puedo hacerlo. Se convirtieron en mi segunda familia. Los voy a extrañar mucho", comentó

Por su parte, el tiktoker 'Cholo soy' también expresó que seguirá sus proyectos personales. "Agradecido, en realidad, muy agradecido con Alonso porque fueron grandes anécdotas. Casi dos años. A lo que apunto no era congruente con los nuevos proyectos, simplemente, y no se iba a poder dar, así que tocó partir, coordinando de manera profesional, todo es laboral, nada es personal", añadió.

¿Quiénes se sumarán al equipo del canal de YouTube 'Zalo'?

Tras la despedida de Ximena Palomino, la tiktoker Suemi Laura Chang y el tiktoker Johnny Zare, el conductor del streaming Alonso Acuña dio la bienvenida a Macla Villamonte y la tiktoker 'Tia Fío', quienes se sumarán en esta nueva etapa del podcast. Cabe resaltar, que Villamonte formó parte de 'Mostritos y Pirañas', podcast del canal de YouTube de Gisela Valcárcel, pero renunció a las dos semanas.