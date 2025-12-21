HOYSuscripcion LR Focus

Sergio Galliani se pronuncia tras la sorpresiva muerte de su personaje en ‘Al fondo hay sitio: “Gracias por todo”

Actor Sergio Galliani, quien da vida a Miguel Ignacio de las Casas, dejó entrever una posible salida de ‘Al fondo hay sitio’. 

Sergio Galliani regresó a 'Al fondo hay sitio' en el 2025. Foto: América TV.
Sergio Galliani regresó a 'Al fondo hay sitio' en el 2025. Foto: América TV.

Sergio Galliani dio sus primeras declaraciones tras la sorpresiva muerte de su personaje Miguel Ignacio de las Casas en el último capítulo de la temporada 12 de ‘Al fondo hay sitio’, la popular serie de América Televisión.

El desenlace del recordado ‘Nachito’ no fue bien recibido por los seguidores de la ficción, quienes expresaron su tristeza al ver que el personaje ya no continuaría con vida, pese a haber retornado a la producción peruana a inicios de este año. Con un corto mensaje de “Gracias por todo”, compartió Galliani.

Sergio Galliani habla tras la muerte de su personaje en ‘Al fondo hay sitio’

Sergio Galliani compartió un breve mensaje en sus redes sociales horas después de emitido el episodio final, con el que se despidió y dejó entrever una posible salida definitiva de la producción peruana.

“Fue un placer… Gracias por todo”, escribió el carismático intérprete, adjuntando la imagen de una nota de papel que encontró en su camerino tras finalizar las grabaciones, aparentemente hecha por sus compañeros: “Miguel Ignacio, no te mueras”, se leía en el mensaje.  

Usuarios devastados por la muerte de Miguel Ignacio

En la publicación de Sergio Galliani, miles de usuarios lamentaron la muerte de ‘Nachito’ destacando que fue el personaje ‘histórico’ que aceptó volver a la serie.

“Gracias nachito por estas temporadas”, “Se muere Nacho, se muere la serie”, “Ni se te ocurra despedirte”, “No puede irse, no lo aceptó”, fueron las opiniones de cientos de usuarios en el post del actor.

Por el momento no se sabe qué ocurrirá con el personaje interpretado por Sergio Galliani. Como ha sucedido en anteriores temporadas, se espera que recién a partir de febrero del próximo año se revelen los primeros avances de la nueva entrega de la serie

