HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Neutro y Lucía de la Cruz sorprenden con beso durante transmisión en vivo: “Arrancamos con más ganas”

El gesto inesperado entre Neutro y Lucía de la Cruz durante un stream generó una ola de reacciones que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Neutro y Lucía de la Cruz sorprenden con beso durante transmisión en vivo: “Arrancamos con más ganas”
Neutro y Lucía de la Cruz sorprenden con beso durante transmisión en vivo: “Arrancamos con más ganas”

Un momento inesperado protagonizado por Neutro y Lucía de la Cruz se convirtió en tendencia en redes sociales. Durante una transmisión en vivo, ambos sorprendieron a los espectadores con un beso que no pasó desapercibido entre quienes seguían el stream en tiempo real.

El clip comenzó a circular con rapidez debido a la naturalidad de la escena. Aunque el gesto fue casual, la reacción de los presentes y los comentarios posteriores encendieron la polémica.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¿Y Neutro? Mayra Goñi es ampayada en situación comprometedora junto al galán mexicano Rodrigo Brand

lr.pe

Neutro y Lucía de la Cruz protagonizan beso en transmisión en vivo

Según se aprecia en el video, Neutro se acercó a saludar a la cantante criolla y, tras un movimiento de cabeza de Lucía, se produjo el beso. El influencer reaccionó con una frase espontánea al verla: “Mamita hermosa”, comentario que generó risas y sorpresa.

Lucía de la Cruz no ocultó su asombro y expresó en el momento: “Oye, me besó en la boca”. Neutro reafirmó lo ocurrido y añadió: “Fue inesperado”, antes de cerrar con la frase que se volvió viral: “Arrancamos con más ganas”.

Reacciones tras el beso de Neutro y Lucía de la Cruz

El gesto provocó diversas reacciones entre los asistentes y usuarios conectados. Uno de los presentes lanzó una frase que también quedó registrada: “Le gusta los chibolos”, comentario que generó debate en redes sociales.

Lejos de incomodarse, ambos continuaron la transmisión con naturalidad, lo que reforzó la percepción de que se trató de un momento espontáneo que terminó convirtiéndose en uno de los clips más comentados del día.

PUEDES VER: Mayra Goñi regresa a la TV con 'Valentina Valiente', novela que protagonizará con Rodrigo Brand, actor mexicano con quien fue ampayada

lr.pe

¿Mayra Goñi olvidó a Neutro con galán mexicano?

Días atrás, Mayra Goñi fue vista en un local de Miraflores acompañada del actor mexicano Rodrigo Brand, protagonista de su nueva novela. Las imágenes difundidas por 'Magaly TV, La Firme' mostraron cercanía entre ambos, situación que llamó la atención.

En el material se observa a la actriz sentada sobre las piernas del actor, mientras se toman de la mano. La actitud relajada generó comentarios sobre la naturaleza del vínculo, especialmente por el contexto previo relacionado con Neutro.

Notas relacionadas
Lucía de la Cruz se pronuncia tras ser acusada por su hijo de apropiarse de S/8.000: "No entiendo por qué habla tanta estup..."

Lucía de la Cruz se pronuncia tras ser acusada por su hijo de apropiarse de S/8.000: "No entiendo por qué habla tanta estup..."

LEER MÁS
Hijo de Lucía de la Cruz expone a su madre y aclara que no se quedó con los S/8.000 que recibió por error: “Ella manipula mi cuenta”

Hijo de Lucía de la Cruz expone a su madre y aclara que no se quedó con los S/8.000 que recibió por error: “Ella manipula mi cuenta”

LEER MÁS
Denuncian a hijo de Lucía de la Cruz por no devolver S/8.000 que le depositaron por error y criolla responde: "Un adelanto para otro show"

Denuncian a hijo de Lucía de la Cruz por no devolver S/8.000 que le depositaron por error y criolla responde: "Un adelanto para otro show"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Final de 'Yo soy 2025' en vivo: a qué hora ver y quiénes son los finalistas de la segunda temporada

Final de 'Yo soy 2025' en vivo: a qué hora ver y quiénes son los finalistas de la segunda temporada

LEER MÁS
¿Quién es Gabriella Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que podría consagrarse como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

¿Quién es Gabriella Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que podría consagrarse como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

LEER MÁS
Gian Piero Díaz se pronuncia tras revisión de su maleta en el aeropuerto Jorge Chávez por llevar varios panetones: "No era publicidad"

Gian Piero Díaz se pronuncia tras revisión de su maleta en el aeropuerto Jorge Chávez por llevar varios panetones: "No era publicidad"

LEER MÁS
María Pía Copello se 'burla' de la receta de chocolate de Magaly Medina y las redes explotan: "Ni JB la imitó de esa manera"

María Pía Copello se 'burla' de la receta de chocolate de Magaly Medina y las redes explotan: "Ni JB la imitó de esa manera"

LEER MÁS
Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: "Mi compañera y amiga"

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: "Mi compañera y amiga"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira se despide entre lágrimas de la conducción de ‘Desvelados’ en América TV: “Los amo”

Korina Rivadeneira se despide entre lágrimas de la conducción de ‘Desvelados’ en América TV: “Los amo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Yape lanza nueva actualización que revela primer nombre y primeras tres letras del apellido paterno de los contactos

Neutro y Lucía de la Cruz sorprenden con beso durante transmisión en vivo: “Arrancamos con más ganas”

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy

Espectáculos

Final de 'Yo soy 2025' en vivo: a qué hora ver y quiénes son los finalistas de la segunda temporada

María Pía Copello se 'burla' de la receta de chocolate de Magaly Medina y las redes explotan: "Ni JB la imitó de esa manera"

Korina Rivadeneira se despide entre lágrimas de la conducción de ‘Desvelados’ en América TV: “Los amo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Carabayllo: sujetos intentan asesinar a alcalde del distrito durante inauguración de obras

José Jerí en Iquitos: ciudadanos critican que no pudieron acercarse al presidente para exponer sus demandas

Juan José Santiváñez: PJ rechaza solicitud de levantamiento de secreto bancario y comunicaciones de exministro

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025