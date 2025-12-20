Neutro y Lucía de la Cruz sorprenden con beso durante transmisión en vivo: “Arrancamos con más ganas”

Un momento inesperado protagonizado por Neutro y Lucía de la Cruz se convirtió en tendencia en redes sociales. Durante una transmisión en vivo, ambos sorprendieron a los espectadores con un beso que no pasó desapercibido entre quienes seguían el stream en tiempo real.

El clip comenzó a circular con rapidez debido a la naturalidad de la escena. Aunque el gesto fue casual, la reacción de los presentes y los comentarios posteriores encendieron la polémica.

Neutro y Lucía de la Cruz protagonizan beso en transmisión en vivo

Según se aprecia en el video, Neutro se acercó a saludar a la cantante criolla y, tras un movimiento de cabeza de Lucía, se produjo el beso. El influencer reaccionó con una frase espontánea al verla: “Mamita hermosa”, comentario que generó risas y sorpresa.

Lucía de la Cruz no ocultó su asombro y expresó en el momento: “Oye, me besó en la boca”. Neutro reafirmó lo ocurrido y añadió: “Fue inesperado”, antes de cerrar con la frase que se volvió viral: “Arrancamos con más ganas”.

Reacciones tras el beso de Neutro y Lucía de la Cruz

El gesto provocó diversas reacciones entre los asistentes y usuarios conectados. Uno de los presentes lanzó una frase que también quedó registrada: “Le gusta los chibolos”, comentario que generó debate en redes sociales.

Lejos de incomodarse, ambos continuaron la transmisión con naturalidad, lo que reforzó la percepción de que se trató de un momento espontáneo que terminó convirtiéndose en uno de los clips más comentados del día.

¿Mayra Goñi olvidó a Neutro con galán mexicano?

Días atrás, Mayra Goñi fue vista en un local de Miraflores acompañada del actor mexicano Rodrigo Brand, protagonista de su nueva novela. Las imágenes difundidas por 'Magaly TV, La Firme' mostraron cercanía entre ambos, situación que llamó la atención.

En el material se observa a la actriz sentada sobre las piernas del actor, mientras se toman de la mano. La actitud relajada generó comentarios sobre la naturaleza del vínculo, especialmente por el contexto previo relacionado con Neutro.