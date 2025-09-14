El streamer 'Neutro' anunció el 14 de septiembre, durante una transmisión en su canal NeutroYT en Kick, que participará en la próxima marcha contra la reforma de la AFP. La declaración se produjo tras conversar con sus compañeros sobre el tema y las recientes protestas en torno a esta medida: “Gente, prometo ir en vivo a la próxima marcha. Con toda mi gente voy a convocar a un manchón. Me comprometo en vivo a estar presente”, afirmó el creador de contenido al mostrar su rechazo a la propuesta.

Además, el streamer dialogó con sus compañeros sobre lo necesario para asistir a la marcha: “¿Qué tengo que llevar?”, preguntó. A lo que uno de ellos respondió: “Tu vinagre, tu agua y una máscara de oxígeno”. Su amigo también añadió que debía comprar otra máscara para el camarógrafo.

La confirmación de 'Neutro' se produce tras la viralización en redes del llamado “Código Nepal”, una consigna que convoca a los jóvenes peruanos a movilizarse frente a los problemas del país. La referencia surge de las protestas en Nepal, caracterizadas por la amplia participación juvenil, la organización a través de redes sociales y el uso de ese lema como símbolo viral de convocatoria.

¿Cómo se desarrolló la marcha del 13 de septiembre en contra de reforma de la AFP?

La marcha contra la reforma de la AFP del 13 de septiembre fue una de las más concurridas del año en Lima. Cientos de afiliados, trabajadores y jubilados se concentraron en la Plaza San Martín y en calles aledañas para exigir un nuevo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones y rechazar la reforma previsional impulsada por congresistas fujimoristas. La jornada también resaltó por la amplia participación de jóvenes, muchos de los cuales transmitieron la protesta en vivo a través de plataformas como Kick o difundieron videos en redes sociales como TikTok.

La movilización avanzó hacia la avenida Abancay, donde la cercanía al Congreso de la República generó momentos de tensión y enfrentamientos con la Policía, luego de que los manifestantes intentaran aproximarse al Parlamento. Entre los asistentes destacó la presencia del streamer 'Sacha', quien transmitió parte de la protesta a través de la plataforma Kick.