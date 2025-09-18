Lucía de la Cruz y su hijo están envueltos en una fuerte polémica. Foto: Composición LR/Panamericana/Latina.

Christian Wong, hija de Lucía de la Cruz, rompió su silencio y aclaró que los S/8.000 que llegaron a su cuenta bancaria por error de la tesorera de la Comisión Semana de Cañete fueron recibidos por su madre, y no por él, como se había asegurado inicialmente. “Ella manipula mi cuenta”, explicó al programa ‘Todo se filtra’.

Cabe recordar que la cantante criolla señaló que ese dinero supuestamente lo había usado su hijo para pagar a sus músicos. Sin embargo, con sus recientes declaraciones, Wong dejó como mentirosa a su madre.

“Yo nunca he sido mánager, tampoco he pagado músicos, jamás en mi vida he pagado músicos ni he sido su representante”, aclaró el hijo de Lucía de la Cruz en vivo.

Christian Wong explica por qué Lucía de la Cruz maneja su cuenta bancaria

Christian Wong aclaró por qué Lucía de la Cruz manipula su cuenta bancaria, pese a que está a su nombre. “El problema aquí es que es mi cuenta, pero mi madre me pidió el favor antes de que yo viaje a Estados Unidos, de que le deje una cuenta para que ella pueda hacer sus movimientos y ella la manipula, pero está a mi nombre”, sostuvo, añadiendo que existe una carta notarial que respalda lo que está declarando.

Además, el joven aseguró que intentó contactarse con su madre por llamadas, pero ella no le contesta ni responde sus mensajes. Él manifestó sentirse incómodo, ya que muchos piensan que él es quien no quiere devolver el dinero y le echó toda la responsabilidad a su madre.

“No me contesta, ni nada. Que trate de solucionar el problema y estoy aquí hablando sobre este tema, porque me ha metido en un embrollo que yo no tengo que estar. Todo el mundo cree que soy yo el que no quiere devolver la plata. La responsable es mi mamá”, contó a ‘Todo se filtra’.

Lucía de la Cruz aclara que devolverá el dinero, pero no sabe cuando

Días atrás, Lucía de la Cruz reveló que devolverá los S/8.000 que fueron depositados por error en la cuenta bancaria de su hijo Christian Wong, aunque aclaró que lo hará en función de sus capacidades económicas.

En un principio, la cantante contó que planeaba realizar un show musical en esa localidad como forma de compensación. Sin embargo, al enterarse de que el caso se había vuelto mediático, desistió de hacer el concierto programado.

“Cuando me enteré de lo sucedido, conversé con la persona encargada. Quedamos que el 15 de noviembre haría un show, pero ahora quieren dar a entender otra cosa. Ya no haré el show y les devolveré su dinero de acuerdo a mis posibilidades”, explicó a Trome la polémica cantante criolla.