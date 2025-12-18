HOYSuscripcion LR Focus

Alejandra Baigorria impacta a Shirley Arica al revelar su verdadera edad y la de Said Palao: “No te creo”

Empresaria Alejandra Baigorria también destapó su ‘íntimo secreto’ para no aparentar su edad en el podcast de Shirley Arica.

Alejandra Baigorria aceptó ser entrevistada por Shirley Arica. Foto: Composición LR/Instagram.
Alejandra Baigorria dejó en shock a Shirley Arica al confesar su verdadera edad. La modelo e influencer entrevistó a la ‘Gringa de Gamarra’ para su canal de YouTube y quedó gratamente sorprendida cuando esta le admitió que tenía 37 años, pues pensaba que era mucho menor.  

“Tú tienes 34 (años), ¿verdad?”, consultó Arica, siendo corregida de inmediato por la empresaria: “37”. La respuesta impactó a la entrevistadora, quien le aseguró que no aparentaba esa edad.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria confirma que planea lanzar su serie biográfica en Netflix: 'Está en proyecto'

lr.pe

Alejandra Baigorria revela la edad de Said y su ‘secreto’ para aparentar menos años

Al notar que Shirley Arica quedó sorprendida tras revelarle su edad, Alejandra Baigorria se animó a contar, entre risas, “secreto” para aparentar menos años. “Es que tengo un colágeno que como y tomo”, afirmó, desatando las carcajadas de los presentes.

Fue entonces cuando Arica entendió que la empresaria se refería a su esposo, Said Palao, como su ‘colágeno’, y se mostró incrédula ante la posibilidad de que él fuera menor que ella. “¿Qué?, ¿Said es menor que tú? No te creo”, comentó. Ante esto, la rubia reveló la edad de su pareja y la diferencia de años que se llevan: “Said es cinco años menor que yo, tiene 32”, precisó.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria sorprende a sus trabajadores con televisores, lavadoras, canastas y costosos regalos por Navidad

lr.pe

Alejandra Baigorria revela cómo se hizo famosa en la TV peruana

Durante la misma entrevista con Shirley Arica, la ‘Gringa de Gamarra’ admitió que su primera aparición en la televisión se dio gracias a su relación con Mario Hart, cuando ingresó al reality ‘Combate’, hecho que marcó el inicio de su carrera mediática.

“Me hice conocida por el novio (Hart) que tenía. Yo estaba con él mucho antes de que fuera conocido. Entré a Combate y armé mi nombre yo solita, y despegue. Y hay que aceptarlo: puedes ser conocida, pero para mantenerte, es tu talento”, reconoció Alejandra Baigorria.

