En una celebración marcada por la elegancia y la fusión cultural, Micaela Belmont, reconocida actriz peruana que saltó a la fama por su papel en 'Los Vílchez', se unió en matrimonio con Fernando Palazuelo, hermano de la duquesa de Huéscar, en una boda que captó la atención de medios peruanos y europeos. La ceremonia se llevó a cabo en la histórica ciudad de Cáceres, España, y reunió a cientos de invitados de la élite social, artística y cultural.

El evento, celebrado en la iglesia de Santiago, destacó no solo por el linaje del novio, sino por la presencia notable de elementos que rindieron homenaje a las raíces peruanas de la actriz. Con invitados como Ágatha Ruiz de la Prada, Patricia Vargas Llosa y la propia duquesa de Huéscar, el enlace adquirió un carácter internacional que consolidó a la pareja como un nuevo referente social en ambos continentes.

Micaela Belmont se casó en España con Fernando Palazuelo

El sábado por la mañana, la plaza principal de Cáceres fue escenario de una de las bodas más comentadas del año. Micaela Belmont y Fernando Palazuelo formalizaron su relación ante una multitud expectante. La novia hizo su entrada acompañada por su hermano Rafael Belmont, en un gesto emotivo que evocó la memoria de su padre, Rafael Belmont, empresario peruano fallecido.

Micaela Belmont y su ahora esposo, Fernando Palazuelo. Foto: Gtres

Por su parte, Fernando Palazuelo, hijo de la reconocida promotora cultural Sofía Barroso, llegó acompañado por su madre, quien ha sido clave en diversas iniciativas artísticas de proyección internacional. La ceremonia fue oficiada en un entorno de solemnidad, marcado por la presencia de figuras como Fernando Fitz-James Stuart, esposo de la duquesa de Huéscar.

El enlace fue el centro de atención tanto para los asistentes como para decenas de curiosos que se congregaron en los alrededores de la iglesia, atraídos por la notoriedad de los protagonistas y la magnitud del evento.

Detalles peruanos brillaron en boda de Micaela Belmont

Uno de los momentos más aclamados fue la presentación de un baile tradicional peruano a las afueras del templo, que emocionó a los presentes y dio un giro cultural inesperado a la celebración. El vestido de Micaela Belmont, elaborado con finos bordados andinos, fue una pieza central que reflejó el orgullo de la actriz por sus raíces.

Tras la ceremonia religiosa, los invitados se dirigieron al Palacio de Godoy, donde la recepción se convirtió en un verdadero banquete multicultural. La gastronomía peruana tuvo un rol protagónico, compartiendo espacio con especialidades españolas, en una fusión que sorprendió por su sofisticación y simbolismo.

¿Quién es Micaela Belmont?

Micaela Belmont es hija de Diana Álvarez-Calderón, exministra de Cultura del Perú. Inició su carrera en la televisión nacional con su papel de 'Uchi' en la serie 'Los Vílchez', transmitida por América Televisión. Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria que la ha llevado por escenarios de Lima y Madrid, destacándose también en teatro y cine.

Micaela Belmont en 'Los Vílchez'. Foto: Instagram

En el ámbito internacional, participó en la adaptación televisiva de '¿A qué estás esperando?', donde compartió escenas con reconocidos actores como Adriana Torrebejano y Rubén Cortada. Además de su carrera actoral, Micaela Belmont ha trabajado como modelo de talla internacional y ha sido imagen de marcas destacadas en el mercado de la moda y estilo de vida.

En sus redes sociales, especialmente en Instagram, la actriz comparte momentos de su vida profesional y personal, mostrando su vínculo con distintas culturas a través de sus viajes y proyectos artísticos. Su reciente boda en España refuerza su perfil como una figura de proyección global.