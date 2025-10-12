HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | José Jerí conversa con alcalde de Pataz
EN VIVO | José Jerí conversa con alcalde de Pataz      EN VIVO | José Jerí conversa con alcalde de Pataz      EN VIVO | José Jerí conversa con alcalde de Pataz      
Espectáculos

Famosa actriz peruana se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar en boda de ensueño: cultura de Perú brilló en ceremonia

Una destacada actriz peruana que brilló en producciones de América Televisión y en España sorprendió al contraer matrimonio con hermano de una duquesa española. Ceremonia fue viral por los bailes y la presencia de la cultura nacional.

Micaela Belmont es una destacada actriz peruana. Foto: Composición LR/Captura/Gtres
Micaela Belmont es una destacada actriz peruana. Foto: Composición LR/Captura/Gtres

En una celebración marcada por la elegancia y la fusión cultural, Micaela Belmont, reconocida actriz peruana que saltó a la fama por su papel en 'Los Vílchez', se unió en matrimonio con Fernando Palazuelo, hermano de la duquesa de Huéscar, en una boda que captó la atención de medios peruanos y europeos. La ceremonia se llevó a cabo en la histórica ciudad de Cáceres, España, y reunió a cientos de invitados de la élite social, artística y cultural.

El evento, celebrado en la iglesia de Santiago, destacó no solo por el linaje del novio, sino por la presencia notable de elementos que rindieron homenaje a las raíces peruanas de la actriz. Con invitados como Ágatha Ruiz de la Prada, Patricia Vargas Llosa y la propia duquesa de Huéscar, el enlace adquirió un carácter internacional que consolidó a la pareja como un nuevo referente social en ambos continentes.

TE RECOMENDAMOS

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Yiddá Eslava estrena 'La habitación negra' y critica a producciones nacionales: 'Venimos de arrastrar películas peruanas malas'

lr.pe

Micaela Belmont se casó en España con Fernando Palazuelo

El sábado por la mañana, la plaza principal de Cáceres fue escenario de una de las bodas más comentadas del año. Micaela Belmont y Fernando Palazuelo formalizaron su relación ante una multitud expectante. La novia hizo su entrada acompañada por su hermano Rafael Belmont, en un gesto emotivo que evocó la memoria de su padre, Rafael Belmont, empresario peruano fallecido.

Micaela Belmont y su ahora esposo, Fernando Palazuelo. Foto: Gtres

Micaela Belmont y su ahora esposo, Fernando Palazuelo. Foto: Gtres

Por su parte, Fernando Palazuelo, hijo de la reconocida promotora cultural Sofía Barroso, llegó acompañado por su madre, quien ha sido clave en diversas iniciativas artísticas de proyección internacional. La ceremonia fue oficiada en un entorno de solemnidad, marcado por la presencia de figuras como Fernando Fitz-James Stuart, esposo de la duquesa de Huéscar.

El enlace fue el centro de atención tanto para los asistentes como para decenas de curiosos que se congregaron en los alrededores de la iglesia, atraídos por la notoriedad de los protagonistas y la magnitud del evento.

PUEDES VER: Actriz peruana Micaela Prada cuenta cómo es trabajar en Londres: 'El mercado es competitivo y exige preparación y resiliencia'

lr.pe

Detalles peruanos brillaron en boda de Micaela Belmont

Uno de los momentos más aclamados fue la presentación de un baile tradicional peruano a las afueras del templo, que emocionó a los presentes y dio un giro cultural inesperado a la celebración. El vestido de Micaela Belmont, elaborado con finos bordados andinos, fue una pieza central que reflejó el orgullo de la actriz por sus raíces.

Tras la ceremonia religiosa, los invitados se dirigieron al Palacio de Godoy, donde la recepción se convirtió en un verdadero banquete multicultural. La gastronomía peruana tuvo un rol protagónico, compartiendo espacio con especialidades españolas, en una fusión que sorprendió por su sofisticación y simbolismo.

PUEDES VER: Esposo de Camucha Negrete comparte desgarrador momento tras su fallecimiento: 'Anteayer fue nuestro aniversario'

lr.pe

¿Quién es Micaela Belmont?

Micaela Belmont es hija de Diana Álvarez-Calderón, exministra de Cultura del Perú. Inició su carrera en la televisión nacional con su papel de 'Uchi' en la serie 'Los Vílchez', transmitida por América Televisión. Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria que la ha llevado por escenarios de Lima y Madrid, destacándose también en teatro y cine.

Micaela Belmont en 'Los Vílchez'. Foto: Instagram

Micaela Belmont en 'Los Vílchez'. Foto: Instagram

En el ámbito internacional, participó en la adaptación televisiva de '¿A qué estás esperando?', donde compartió escenas con reconocidos actores como Adriana Torrebejano y Rubén Cortada. Además de su carrera actoral, Micaela Belmont ha trabajado como modelo de talla internacional y ha sido imagen de marcas destacadas en el mercado de la moda y estilo de vida.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

En sus redes sociales, especialmente en Instagram, la actriz comparte momentos de su vida profesional y personal, mostrando su vínculo con distintas culturas a través de sus viajes y proyectos artísticos. Su reciente boda en España refuerza su perfil como una figura de proyección global.

Notas relacionadas
Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años

Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años

LEER MÁS
Muere Kimberly Hébert Gregory, actriz estadounidense de la serie ‘The Big Bang Theory’, a los 52 años

Muere Kimberly Hébert Gregory, actriz estadounidense de la serie ‘The Big Bang Theory’, a los 52 años

LEER MÁS
Cómico 'Cachito' expone su preocupación al revelar que no sabe nada sobre la salud de su amigo Yuca tras ser internado de emergencia

Cómico 'Cachito' expone su preocupación al revelar que no sabe nada sobre la salud de su amigo Yuca tras ser internado de emergencia

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

LEER MÁS
Rosángela Espinoza pasa incómodo momento al ser llamada "primera dama" tras foto viral con presidente José Jerí

Rosángela Espinoza pasa incómodo momento al ser llamada "primera dama" tras foto viral con presidente José Jerí

LEER MÁS
Edison Flores habla por primera vez tras ampay con joven modelo que entró de noche a su departamento

Edison Flores habla por primera vez tras ampay con joven modelo que entró de noche a su departamento

LEER MÁS
El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con novedoso emprendimiento y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con novedoso emprendimiento y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

LEER MÁS
Giacomo Bocchio pasa incómodo momento en mercado de Arequipa y expone mal trato de vendedora: "Me ha apretado el brazo"

Giacomo Bocchio pasa incómodo momento en mercado de Arequipa y expone mal trato de vendedora: "Me ha apretado el brazo"

LEER MÁS
Gian Marco suspende su gira por Perú tras ataque a Agua Marina: “No se puede celebrar cuando hay tanto dolor”

Gian Marco suspende su gira por Perú tras ataque a Agua Marina: “No se puede celebrar cuando hay tanto dolor”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025