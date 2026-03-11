Tacna: policías acusados de presunto abuso sexual serán investigados en libertad

Sospechosos fueron detenidos el martes en el distrito de Alto de la Alianza. Foto: Liz Ferrer - La República.

Sospechosos fueron detenidos el martes en el distrito de Alto de la Alianza. Foto: Liz Ferrer - La República.

El Ministerio Público dejó en libertad a los efectivos policiales Josel Jefferson Parque Mamani (21) y Amaral Choqueneira Carmeles (22), acusados de un presunto abuso sexual contra una joven el martes 10 de marzo, en la ciudad de Tacna. El examen médico legista no pudo determinar si hubo abuso.

A pesar del resultado, las investigaciones continuarán con los efectivos en libertad. Para ello se tomaron muestras de hisopado a los implicados y denunciante, las cuales serán enviadas a Lima para su análisis.

La denuncia se realizó ayer después de que horas de la madrugada la joven de 21 años fuera hallada semidesnuda por los vecinos en la Asociación Túpac Amaru, en el distrito Alto de la Alianza.

La primera tesis del caso, según el testimonio de la joven, fue que el abuso habría ocurrido en el interior de una vivienda de la zona, donde ella departía con los efectivos.

Denuncia presunto encubrimiento policial

La hermana de la denunciante, relató a los medios de comunicación que la Policía llamó a su padre para indicarle que la joven fue hallada caminando en estado de ebriedad. Luego se conoció que fue hallada en la vía pública semidesnuda y casi inconsciente.

La familiar sostuvo que su hermana tiene dolores en el cuerpo. Además, afirmó que los policías denunciados laboraron en la comisaría del distrito, la misma dependencia que intervino en el caso. Ella sospecha que existió encubrimiento.

Recordó que el último martes la joven fue llevada a varias dependencias sin sentido, retrasando más los exámenes médicos correspondientes en una denuncia de abuso sexual.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.