Cantante Salim Vera se casó con Claudia Sobenes en romántica ceremonia realizada en Arequipa

El cantante y compositor peruano Salim Vera celebró su boda con la modelo Claudia Sobenes este último sábado 8 de noviembre en la Ciudad Blanca, Arequipa. La romántica unión se llevó a cabo al aire libre en una mansión en la antigua hacienda Huasacache, y contó la presencia de familiares y amigos de los novios.

Desde las primeras horas del día, tanto Salim como Claudia, mostraron su entusiasmo compartiendo capturas de los momentos previos a la boda, como: tarjetas de invitación, mensajes de amigos, ramo de flores y elementos de boda. Estos dos últimos, compartidos por el popular rockero que conmovió al enseñar un ramo con la foto pegada de su difunta madre.

Salim Vera y Claudia Sobenes se casaron en Arequipa

El evento estuvo marcado por la elegancia e intimidad, los novios se dieron el sí frente a un imponente arco con flores y desfilaron felices agarrados de la mano mientras que su circulo de invitados arrojaban pétalos blancos sobre ellos. Salim relució con un elegante terno de color negro y una camisa perla, al mismo tiempo que Claudia fascinó con un hermoso vestido color blanco a su figura acompañado de un velo largo con detalles.

Sin embargo, como era de esperarse, la buena música estuvo también presente. Durante la fiesta de celebración los flamantes casados bailaron al ritmo de 'Enjoy the silence' de Depeche Mode en el salón principal, además de que Salim interpretó canciones en vivo junto a su banda LBD. Así se pudo ver a través de historias subidas a la red social Instagram.

La pareja se comprometió este año

Salim Vera de 54 años y Claudia, quien es 25 años menor, llevan varios años de relación y se comprometieron en Arequipa en agosto del 2025. En octubre del 2024 Vera la presentó públicamente a través de una grata entrevista con Magaly Medina. En aquella oportunidad revelaron que convivían por tres meses y que a pesar de la diferencia de edad y hábitos, lograron complementarse en sus rutinas.

La pareja, que se conoció por medio de la red Facebook, ha demostrado que su relación se basa en el respeto y apoyo mutuo, a la vez que prefieren mantenerla lejos del ojo público. Claudia es educadora de profesión, y Salim, uno de los referentes del rock nacional. Cabe indicar que, ambos han señalado que está entre sus planes tener hijos pronto.