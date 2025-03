Luego de varias especulaciones en redes sociales tras haber sido vistos juntos, Andrea San Martín decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su reconciliación con Yerko Santiago. La influencer ha dejado en claro que su relación con el tiktoker no se ha visto perjudicada a pesar de las declaraciones que brindó la expareja del joven.

Recordemos que hace unas semanas, Diana Espejo, madre del hijo del tiktoker Yerko Santiago, lo acusó públicamente de mantener una relación simultánea con ella y con Andrea San Martín. La joven explicó que, mientras él se mostraba públicamente con la influencer, cuando regresaba a Trujillo compartían un hogar como si fueran una familia.

Andrea San Martín le da una nueva oportunidad a Yerko

En una reciente entrevista con el diario Trome, Andrea San Martín reveló que ella y Yerko han decidido darse una nueva oportunidad en el amor. La influencer señaló que su prioridad siempre ha sido su tranquilidad, por lo que ambos están comprometidos en construir una relación más sólida ahora que volvieron.

“Sí (han retomado la relación). Estamos bien y seguimos manteniéndonos al margen de los temas mediáticos. Tenemos muchísimo tiempo juntos. No nos han hecho una entrevista juntos porque no es la vía que deseamos llevar”, señaló ante el citado medio.

Sin embargo, Andrea San Martín aclaró que no volvería a perdonar una infidelidad: “No. Hay cosas que no permitiría nuevamente”, añadió, aunque la influencer no mencionó si declaró eso en referencia a Yerko.

Andrea San Martín se luce amorosa con Yerko Santiago en fiesta, pero influencer tiene FRÍA reacción. Foto: Difusión

¿Buscará formar una familia con Yerko?

Por otro lado, Andrea San Martín fue consultada sobre la posibilidad de formar una familia junto a su novio Yerko Santiago, pero la influencer dejó entrever que aún eso no está en sus planes inmediatos.

“No profundizaría nada más con él. Basta con saber que estamos tranquilos y que nos seguirán viendo juntos”, expresó la ‘ojiverde’. Asimismo, confesó que no es una novia tóxica: “Cero, cero. Desde hace muchos años que no vivo ese tipo de situaciones”.