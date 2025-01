Lis Padilla, la tiktoker peruana que ha roto fronteras, vuelve a ser el centro de atención tras hacer su aparición en la televisión española. En este épico encuentro, la originaria de San Martín se vio por primera vez cara a cara con el dúo español Andy y Lucas, los creadores de la icónica canción ‘Son de amores’, que la influencer llevó a la viralidad en las redes sociales con su famoso trend.

El esperado encuentro tuvo lugar en el icónico programa ‘El Hormiguero’, conducido por el carismático Pablo Motos. Como era de esperarse, Lis Padilla no solo brilló con su presencia, sino que también enseñó a los cantantes Andy y Lucas los famosos movimientos virales muy a su estilo.

Lis Padilla se encuentra cara a cara con Andy y Lucas por primera vez

En la última emisión de ‘El Hormiguero’, Lis Padilla sorprendió a todos con un enlace en vivo desde su hogar en Huicungo, un distrito de la región San Martín, en plena selva peruana. Durante su intervención, reveló cómo el viral trend de la canción 'Son de amores' que creó en TikTok ha transformado su vida de manera positiva, llevando su fama a nuevos horizontes.

"Me ha cambiado la vida", confesó emocionada la famosa tiktoker. Pero eso no fue todo: Pablo Motos no perdió la oportunidad y alentó al dúo español Andy y Lucas a aprender directamente de Lis Padilla los movimientos virales del trend ‘Son de amores’, que arrasó en Latinoamérica en 2024. La peruana hizo reír a carcajadas a los artistas, y hasta Lucas se animó a cantar parte de la canción para ‘marcar’ los pasos del popular baile.

PUEDES VER: Lis Padilla hace GRAVE DENUNCIA contra su esposo: lo acusa de quedarse con su carro y no ayudarla con sus hijos

¿Qué edad tiene Lis Padilla y a qué se dedicaba antes de ser tiktoker?

Lis Padilla, de 33 años, nació en Huicungo, San Martín, Perú, y saltó a la fama en las redes sociales gracias a su creatividad en plataformas como TikTok y YouTube. Su incursión en el mundo digital comenzó hace algunos años, impulsada por una de sus hijas.

Antes de alcanzar la fama, Lis llevaba una vida alejada de los reflectores, trabajando en restaurantes para apoyar a su familia. Su éxito en las redes es prueba de cómo las plataformas digitales pueden ofrecer oportunidades de fama a personas comunes, siempre que cuenten con un enfoque genuino y contenido auténtico.