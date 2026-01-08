Michelle Soifer se refirió al reciente conflicto entre 'La Mackyna' y Christian Cueva, tras los audios mostrados por el fisicoculturista donde se le escucha al futbolista advertirle que no siga opinando de él, ni de su pareja, la cantante Pamela Franco. De acuerdo con la conductora de 'Arriba mi gente', el popular 'Aladino' estaría tomando una actitud desproporcionada por las declaraciones de 'La Mackyna',

Como se recuerda, la también pareja de Norka Ascue, se refirió en su programa 'Chimi churri' sobre el polémico videoclip de referencia a los '280 soles' que protagonizó Cueva con Franco. Según Michelle, el futbolista se tomó demasiado personal lo dicho por 'La Mackyna', pese a que su relación amorosa con la cumbiambera está siempre bajo el foco de la opinión pública.

"Me parece que Cueva se está arañando demasiado. (...) "Él sabe que acaba de hacer un videoclip donde hace referencia a los 280 soles que le depositó a Pamela Franco. Creo que lo está tomando muy personal porque todo el mundo opina de esa relación". señaló.

Michelle Soifer defiende a 'La Mackyna' por polémica con Christian Cueva

De esa forma, la popular 'Michi' defendió al fisicoculturista al considerar que lo dicho por este no se trató de algo en contra de Christian Cueva, ni de Pamela Franco, sino que fue parte del contenido del programa 'Chumi churri', un espacio online donde se opina de distintos tópicos de la farándula. Además, indicó que el futbolista se aprovecha por enfrentarse a los 'más débiles'.

“No es algo en contra de ella (Pamela Franco) o de él (Christian). Creo que Cueva aprovecha para mandar sus chiquitas a los más débiles, que en este caso es ‘La Mackyna’ por más fortachón que sea”, expresó. Cabe indicar que tras las advertencias en el audio, 'La Mackyna' optó por interponerle una denuncia al intérprete de 'Cervecero'.