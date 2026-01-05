A menos de una semana del estrenó del último episodio de la franquicia de 'Stranger Things', cientos de usuarios en redes sociales prefieren creer que el 7 de enero Netflix emitirá el verdadero final de la la icónica seria de ciencia ficción. Tras ello, las redes sociales no tardaron en expresar sus tristeza por la despedida de una de las producciones más vista de los últimos años.

Decir adiós a Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin y Max no ha sido tarea fácil para quienes crecieron con ellos durante nueve nueve años. Los fans han comenzado a analizar cada detalle de la escena final, cual detectives, y aseguran que lo que Netflix estrenó en realidad fue un "fake ending" y no el cierre definitivo de 'Stranger Things'.

'Stranger Things' 5 y su "fake ending" en Netflix

Bajo el hashtag #ConformityGate, miles de usuarios en todo el mundo han recopilado lo que consideran pruebas de que Netflix tiene un as bajo la manga. De ser cierto, se trataría de una jugada sin precedentes en la historia del streaming y la televisión. Por ello, todos los fans de la serie esperan con atención el miércoles 7 de enero, fecha en la que, supuestamente, se revelaría el verdadero final de la historia de Hawkins.

¿"Fake ending" o los fans no aceptan el final de 'Stranger Things'?

A raíz de los comentarios divididos que provocó el desenlace de la serie - incluyendo la duda de si Eleven murió o logró escapar - los seguidores sostienen que los hermanos Duffer dejaron errores e indicios ocultos que confirmarían que la historia aún no ha terminado.

Las supuestas pruebas del "fake ending" de 'Stranger Things'

La prueba más fehaciente, según los fans, no es una interpretación subjetiva, sino un hecho concreto. Ciento de usuarios han reportado que el algoritmo de Netflix está actuando de forma extraña.

Al ingresar términos como "Conformity gate", "ending fake" o código crípticos relacionados con la serie, el único resultado que devuelve la plataforma es 'Stranger Things'. Este comportamiento no ocurre con otras palabras aleatorias. Según los mismo usuarios, alguien ha programado el motor de búsqueda para vincular conceptos como "falsedad" o "conformidad" con la serie.

¿De qué patrón hablan los fans de 'Stranger Things'?

Los fans más acérrimos de Stranger Thing y de la numerología aseguran que existe una secuencia evidente: la primera temporada tuvo ocho episodios, la segunda nueve, la tercera ocho y la cuarto nueve. Siguiendo ese patrón, la quinta tuvo ocho. Aquí es donde cobra sentido la teoría del "conformity": aceptar ocho episodios sería conformarse con una realidad impuesta, no con la verdad de la historia.

¿El episodio 8 de 'Stranger Things' 5 es una simulación creada por Vecna?

Según los seguidores de esta teoría, en el capítulo 8 de 'Stranger Things', durante los cierres de los arcos de personajes como Will, Joyce, Hopper, Max y Lucas, aparece en el fondo de varias escenas un cartel luminoso rojo con la palabra "Exit" (salida). Aquí es donde toma fuerza el "Conformity Gate", que sostiene que estos personajes estarían atrapados en una simulación creada por Vecna. El letrero sería una pista subconsciente que les indica que deben escapar de esa realidad falsa.

Asimismo, las teoría más extravagantes sostienen que Vecna ha roto la cuarta pared y ha creado un final falso para engañar tanto a los espectadores como a Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin y Max, con el fin de que bajen la guardia. Al final, todo se resume en especulaciones de fans que no están conformen con el final agridulce de 'Stranger Things'.