Del creador de 'Tren a Busan': la nueva película coreana de zombies que apunta a ser un fenómeno mundial

El cine surcoreano vuelve a mirar al género que lo llevó a conquistar al público internacional. Una década después del impacto global de 'Tren a Busan', también conocida como 'Estación Zombie', el director Yeon Sang Ho regresa con una nueva propuesta que promete convertirse en el próximo gran fenómeno del cine de terror, infestados y acción.

La película, titulada 'Colony', se estrenará en 2026 y ya genera expectativa por su trama claustrofóbica, su elenco de lujo y el sello narrativo de un cineasta que supo redefinir el imaginario de los zombis en la gran pantalla.

'Colony': una nueva pesadilla de zombies en clave coreana

'Colony', la nueva película coreana de zombies de Yeon Sang Ho, sitúa su historia en una conferencia científica que se convierte en un infierno cuando un virus mutante comienza a propagarse entre los asistentes. Las autoridades deciden sellar el edificio, dejando atrapados a los sobrevivientes junto a los infectados. La premisa recuerda la tensión y el realismo que Yeon Sang Ho imprimió en 'Tren a Busan', pero ahora con un escenario cerrado que intensifica el miedo y la desesperación.

El estreno llega en un momento clave para el cine coreano, que tras la crisis de la COVID-19 busca recuperar su impacto global y especialmente el nacional. La apuesta por el género zombie no es casual: se trata de un terreno donde Corea del Sur ya demostró su capacidad de innovar y competir con las grandes producciones de Hollywood no solo en la pantalla grande, sino también a través de series como los éxitos globales 'Estamos muertos' y 'Kingdom'.

Un elenco de lujo encabezado por Jun Ji Hyun

La película 'Colony' cuenta con un reparto estelar que refuerza su atractivo. Una de las protagonistas es Jun Ji Hyun, considerada la 'reina de Corea' por su trayectoria en cine y televisión. En el film, interpreta a Sejeong, profesora de biotecnología que se convierte en el eje emocional de la historia. Su presencia marca el regreso de una de las figuras más queridas del entretenimiento coreano al género de acción y terror.

Junto a ella destacan otras estrellas de renombre como Koo Kyo Hwan, el galán de k-dramas Ji Chang Wook, Shin Hyun Been, Kim Shin Rok y Go Soo, reconocidos por su versatilidad y popularidad en la industria. La combinación de estos actores asegura una producción de alto impacto, capaz de atraer tanto al público local como al internacional.

Jung Ji Hyun, Koo Kyu Hwan y Ji Chang Wook en avance de 'Colony'. Foto: SHOWBOX

'Estación Zombie': el impacto y legado de 'Tren a Busan'

Cuando Yeon Sang Ho estrenó 'Tren a Busan' en 2016, el cine de zombis atravesaba un desgaste por la repetición de fórmulas y la falta de innovación. La película, protagonizada por Gong Yoo ('El juego del calamar'), sorprendió al mundo con un enfoque realista, las impresionantes coreografías de los infectados, sus personajes complejos y una tensión que no daba respiro. Su éxito abrió la puerta a nuevas producciones surcoreanas y colocó al país en el mapa del cine de género.

El impacto no se limitó a la taquilla —donde superó los 10 millones de espectadores en Corea del Sur y recaudó más de 98 millones de dólares a nivel mundial—, sino que también se reflejó en premios y reconocimientos. Fue nominada en los Blue Dragon Film Awards a categorías como mejor película, mejor guion y mejor nuevo director, además de recibir menciones en festivales internacionales como Sitges y el Fantasia International Film Festival.

Los zombis de Yeon Sang Ho se distinguieron de los arquetipos tradicionales popularizados por George A. Romero y también de propuestas televisivas como 'The Walking Dead', enfocadas en la supervivencia prolongada. En 'Tren a Busan' eran criaturas frenéticas, pero con un trasfondo que reflejaba el miedo colectivo y la fragilidad humana en un contexto de crisis. Ese enfoque redefinió el género y convirtió a la película en un fenómeno cultural. Con 'Colony', el director podría repetir ese éxito con un relato de supervivencia que no solo aterra, sino que también interpela sobre la condición humana.