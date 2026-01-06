HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴Las 10 del día: El Cártel de los Soles no existe, reconoce EE.UU. | LR+ Noticias

Cine y series

Del creador de 'Tren a Busan': la nueva película coreana de zombies que apunta a ser un fenómeno mundial

A 10 años del fenómeno cultural de 'Tren a Busan' o 'Estación Zombie', el director coreano Yeon Sang Ho está listo para presentar al mundo su nueva película de infectados junto a un elenco de lujo.

La nueva película de zombies dirigida por Yeon Sang Ho será estrenada en 2026.
La nueva película de zombies dirigida por Yeon Sang Ho será estrenada en 2026. | Foto: composición LR/Naver/SHOWBOX/Yeon Sang Ho

El cine surcoreano vuelve a mirar al género que lo llevó a conquistar al público internacional. Una década después del impacto global de 'Tren a Busan', también conocida como 'Estación Zombie', el director Yeon Sang Ho regresa con una nueva propuesta que promete convertirse en el próximo gran fenómeno del cine de terror, infestados y acción.

La película, titulada 'Colony', se estrenará en 2026 y ya genera expectativa por su trama claustrofóbica, su elenco de lujo y el sello narrativo de un cineasta que supo redefinir el imaginario de los zombis en la gran pantalla.

PUEDES VER: Muere Béla Tarr, renombrado director de cine húngaro, a los 70 años

lr.pe

'Colony': una nueva pesadilla de zombies en clave coreana

'Colony', la nueva película coreana de zombies de Yeon Sang Ho, sitúa su historia en una conferencia científica que se convierte en un infierno cuando un virus mutante comienza a propagarse entre los asistentes. Las autoridades deciden sellar el edificio, dejando atrapados a los sobrevivientes junto a los infectados. La premisa recuerda la tensión y el realismo que Yeon Sang Ho imprimió en 'Tren a Busan', pero ahora con un escenario cerrado que intensifica el miedo y la desesperación.

El estreno llega en un momento clave para el cine coreano, que tras la crisis de la COVID-19 busca recuperar su impacto global y especialmente el nacional. La apuesta por el género zombie no es casual: se trata de un terreno donde Corea del Sur ya demostró su capacidad de innovar y competir con las grandes producciones de Hollywood no solo en la pantalla grande, sino también a través de series como los éxitos globales 'Estamos muertos' y 'Kingdom'.

PUEDES VER: Kristen Stewart revela su deseo de dirigir un remake de la saga ‘Crepúsculo’: 'Me encantaría readaptarla'

lr.pe

Un elenco de lujo encabezado por Jun Ji Hyun

La película 'Colony' cuenta con un reparto estelar que refuerza su atractivo. Una de las protagonistas es Jun Ji Hyun, considerada la 'reina de Corea' por su trayectoria en cine y televisión. En el film, interpreta a Sejeong, profesora de biotecnología que se convierte en el eje emocional de la historia. Su presencia marca el regreso de una de las figuras más queridas del entretenimiento coreano al género de acción y terror.

Junto a ella destacan otras estrellas de renombre como Koo Kyo Hwan, el galán de k-dramas Ji Chang Wook, Shin Hyun Been, Kim Shin Rok y Go Soo, reconocidos por su versatilidad y popularidad en la industria. La combinación de estos actores asegura una producción de alto impacto, capaz de atraer tanto al público local como al internacional.

Jung Ji Hyun, Koo Kyu Hwan y Ji Chang Wook en avance de 'Colony'. Foto: SHOWBOX

Jung Ji Hyun, Koo Kyu Hwan y Ji Chang Wook en avance de 'Colony'. Foto: SHOWBOX

PUEDES VER: ¿Cómo ver las películas de Hannibal Lecter en orden cronológico para entender?

lr.pe

'Estación Zombie': el impacto y legado de 'Tren a Busan'

Cuando Yeon Sang Ho estrenó 'Tren a Busan' en 2016, el cine de zombis atravesaba un desgaste por la repetición de fórmulas y la falta de innovación. La película, protagonizada por Gong Yoo ('El juego del calamar'), sorprendió al mundo con un enfoque realista, las impresionantes coreografías de los infectados, sus personajes complejos y una tensión que no daba respiro. Su éxito abrió la puerta a nuevas producciones surcoreanas y colocó al país en el mapa del cine de género.

El impacto no se limitó a la taquilla —donde superó los 10 millones de espectadores en Corea del Sur y recaudó más de 98 millones de dólares a nivel mundial—, sino que también se reflejó en premios y reconocimientos. Fue nominada en los Blue Dragon Film Awards a categorías como mejor película, mejor guion y mejor nuevo director, además de recibir menciones en festivales internacionales como Sitges y el Fantasia International Film Festival.

Los zombis de Yeon Sang Ho se distinguieron de los arquetipos tradicionales popularizados por George A. Romero y también de propuestas televisivas como 'The Walking Dead', enfocadas en la supervivencia prolongada. En 'Tren a Busan' eran criaturas frenéticas, pero con un trasfondo que reflejaba el miedo colectivo y la fragilidad humana en un contexto de crisis. Ese enfoque redefinió el género y convirtió a la película en un fenómeno cultural. Con 'Colony', el director podría repetir ese éxito con un relato de supervivencia que no solo aterra, sino que también interpela sobre la condición humana.

Notas relacionadas
Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

LEER MÁS
Kristen Stewart revela su deseo de dirigir un remake de la saga ‘Crepúsculo’: “Me encantaría readaptarla”

Kristen Stewart revela su deseo de dirigir un remake de la saga ‘Crepúsculo’: “Me encantaría readaptarla”

LEER MÁS
Muere Béla Tarr, renombrado director de cine húngaro, a los 70 años

Muere Béla Tarr, renombrado director de cine húngaro, a los 70 años

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá nuevo episodio de Stranger Things el 7 de enero? Esto es todo lo que se sabe del capítulo "fake ending" en Netflix

¿Habrá nuevo episodio de Stranger Things el 7 de enero? Esto es todo lo que se sabe del capítulo "fake ending" en Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Pedro el escamoso 2': ¿quién es quién en la nueva temporada de la exitosa serie colombiana?

Reparto de 'Pedro el escamoso 2': ¿quién es quién en la nueva temporada de la exitosa serie colombiana?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Cine y series

'The Pitt': fecha de estreno, elenco y más detalles sobre la segunda temporada del drama médico más exitoso de HBO

Stranger Things: cuatro horas de maquillaje, prótesis y un fuerte desgate físico y emocional; así fue dar vida a Vecna, según Jamie Campbell Bower

¿Cómo ver las películas de Hannibal Lecter en orden cronológico para entender?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025