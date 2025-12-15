El UCM genera expectativas con el tráiler exclusivo que apareció durante la promoción de ‘Avatar: fuego y ceniza’. | Foto: Marvel | Composición: LR

El UCM genera expectativas con el tráiler exclusivo que apareció durante la promoción de ‘Avatar: fuego y ceniza’. | Foto: Marvel | Composición: LR

El último 15 de diciembre se hizo viral en redes sociales el tráiler filtrado de ‘Avengers Doomsday’, una de las próximas películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), en el que aparece Chris Evans, actor que le da vida a Steve Rogers, el Capitán América. Usuarios expresaron su emoción y repostearon el contenido a través de diversas plataformas. Sin embargo, este fue eliminado horas después por infringir derechos de autor.

PUEDES VER: Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

‘Avengers Doomsday’ podría mostrar el multiverso de Steve Rogers

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) volvió a crear expectativas en usuarios alrededor del mundo luego de que el tráiler de su próximo estreno, ‘Avengers Doomsday’, se filtrara tras aparecer exclusivamente en la pasarela promocional de ‘Avatar: fuego y ceniza’, película dirigida por James Cameron.

En él se observa a Chris Evans, actor estadounidense que dio vida a icónicos personajes de Marvel, mientras baja de una moto y llega a su casa para agarrar el traje del Capitán América. Luego de unos segundos, la escena cambia y se observa cómo toma en brazos a su bebé, a quien observa emocionado. Al finalizar, la pantalla se oscurece y aparece la frase: “Steve Rogers regresará en AVENGERS: DOOMSDAY”.

Si bien los rumores de la participación de Evans en la película eran fuertes desde el año pasado, usuarios en redes sociales la confirmaron a partir del video. No obstante, hasta el momento del cierre de esta nota, Marvel Studios aún no ha emitido algún comentario oficial al respecto.

Usuarios en redes sociales celebran el aparente regreso de Evans como el Capitán América

Tras la viralización del contenido en redes sociales, diversos fanáticos del UCM han expresado su emoción y ansias por ver la película. “¡Estoy llorando de felicidad! Steve Rogers es mi personaje favorito del UCM”, “Steve Rogers en Doomsday liderando es lo mejor que ha ocurrido en el UCM desde los títulos de crédito de Endgame”, “¡Confiemos en los Russo! Han tratado al personaje de Steve de forma INCREÍBLE en el UCM… Seguro valdrá la pena” y “Ustedes no entienden que voy a ver otra vez al amor de mi vida, aka Steve Rogers, otra vez en el UCM” son algunos de los comentarios destacados en X (Twitter).

De igual manera, usuarios repostearon fotos y videos del contenido filtrado en distintas plataformas. Sin embargo, estos fueron eliminados solo horas después por infringir los derechos de autor de Marvel Studios.