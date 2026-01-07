Tras cinco años de espera, regresa a las pantallas la nueva temporada de la serie colombiana 'La reina del flow'. El fenómeno nacido en 2018, vuelve con más drama, música urbana y un elenco con nuevos rostros. La serie, protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, busca recuperar su estatus como una de las producciones hispanas más influyentes en España y América Latina.

¿Cuándo se estrena 'La reina del flow 3'?

El estreno de 'La reina del flow 3', serie producida por Caracol Televisión, está programada para el martes 13 de enero del 2026 a las 21.30 horas (hora peruana).

¿Dónde ver 'La reina del flow 3'?

Actualmente, 'La reina del flow 3' se puede ver exclusivamente en Caracol Televisión. Sin embargo, se confirmó que esta nueva entrega de la serie colombiana llegará a Netflix el miércoles 14 de enero, un día después de su estreno en Colombia.

¿Quién es el nuevo personaje de 'La reina del flow 3'?

Sky es el nuevo personaje de 'La reina del flow 3', quien, al parecer, alterará el equilibrio sentimental y profesional de los protagonistas.

Asimismo, se dio a conocer el personaje de Mike River, quien, junto con los Vallejos, regresará desde la cárcel con la intención de destruir a Charly y Yeimy.

Personajes que no vuelven a 'La reina del flow 3'

Juancho, el personaje interpretado por Andrés Sandoval, no está en esta nueva entrega, pese a haber sido uno de los protagonistas de la historia. A esta lista se suma Vanessa Cruz, hija de Charly Flow, así como Gema, Manín, Zulma, Zafiro y Catalina Bedoya.

Reparto principal de 'La reina del flow'