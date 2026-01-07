HOYSuscripcion LR Focus

Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao
Cine y series

'La reina del flow 3': cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

'La reina del flow', la exitosa serie colombiana, prepara su regreso con más drama, música urbana y un elenco con nuevos rostros. La producción de Caracol TV regresa tras cinco años de espera.

Estreno de 'La reina del flow' 3 Foto: Composición LR
Estreno de 'La reina del flow' 3 Foto: Composición LR | Caracol Televisión

Tras cinco años de espera, regresa a las pantallas la nueva temporada de la serie colombiana 'La reina del flow'. El fenómeno nacido en 2018, vuelve con más drama, música urbana y un elenco con nuevos rostros. La serie, protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, busca recuperar su estatus como una de las producciones hispanas más influyentes en España y América Latina.

PUEDES VER: ¡Vuelve 'La reina del flow'! Carolina Ramírez anuncia su tercera temporada después de 6 años

lr.pe

¿Cuándo se estrena 'La reina del flow 3'?

El estreno de 'La reina del flow 3', serie producida por Caracol Televisión, está programada para el martes 13 de enero del 2026 a las 21.30 horas (hora peruana).

¿Dónde ver 'La reina del flow 3'?

Actualmente, 'La reina del flow 3' se puede ver exclusivamente en Caracol Televisión. Sin embargo, se confirmó que esta nueva entrega de la serie colombiana llegará a Netflix el miércoles 14 de enero, un día después de su estreno en Colombia.

PUEDES VER: La reina del flow 2: ¿quiénes mueren en la serie colombiana?

lr.pe

¿Quién es el nuevo personaje de 'La reina del flow 3'?

Sky es el nuevo personaje de 'La reina del flow 3', quien, al parecer, alterará el equilibrio sentimental y profesional de los protagonistas.

Asimismo, se dio a conocer el personaje de Mike River, quien, junto con los Vallejos, regresará desde la cárcel con la intención de destruir a Charly y Yeimy.

Personajes que no vuelven a 'La reina del flow 3'

Juancho, el personaje interpretado por Andrés Sandoval, no está en esta nueva entrega, pese a haber sido uno de los protagonistas de la historia. A esta lista se suma Vanessa Cruz, hija de Charly Flow, así como Gema, Manín, Zulma, Zafiro y Catalina Bedoya.

Reparto principal de 'La reina del flow'

  • Carolina Ramírez como Yeimy Montoya / Tammy Andrade
  • María José Vargas como Yeimy Montoya (joven) (Temporada 1)
  • Carlos Torres como Carlos «Charly Flow» Cruz Martínez
  • Juan Manuel Restrepo como Carlos «Charly Flow» Cruz Martínez (joven) / Erick Mateo «Pez Koi» Cruz Montoya
  • Andrés Sandoval como Juan Camilo «Juancho» Mesa (Temporada 1 y 2)
  • Guillermo Blanco como Juan Camilo «Juancho» Mesa (joven) (Temporada 1)
  • Adriana Arango como Ligia Martínez
  • Mabel Moreno como Gema Granados (Temporada 1)
  • Lucho Velasco como Dúver «Manín» Cruz (Temporada 1 y 2)
  • Pacho Rueda como Lucio Albarracín (Temporada 1)
  • Diana Wiswell como Catalina «Cata» Bedoya (Temporada 1 y 2)
  • Mariana Garzón como Vanessa Cruz Granados
  • Marcos Andrés Carreño «Kiño» como Axel Rodríguez
  • Sebastián Silva como Pedro Alberto «Pite» Espitia (Temporada 1 y 2)
  • Mariana Gómez como Irma Serna «El Huracán»
  • Pedro Roda como José Serna (Temporada 2; Recurrente Temporada 1)
  • Kevin Bury como Cristian «Cris» Vega (Temporada 2; Recurrente Temporada 1)
  • Marcelo Dos Santos como Mike Rivera (Temporada 2 y 3)
  • Luna Baxter como Silvia Duarte / Agente Alicia Nuñez (Temporada 2)
  • Juan Palau como Joaquín Pulido «Drama Key» (Temporada 2 y 3)
  • Erik Rodríguez como Variel Mostazilla «Titano» / «Mellaza» (Temporada 2)
  • Pedro Suarez como Jhonnier Canchila alias «Caronte» (Temporada 2)
  • Camila Taborda como Zafiro (Temporada 2)
