Kast promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile
‘Zootopia 2’ arrasa la taquilla y se convierte en la película más exitosa de Hollywood en 2025: destrona a ‘Lilo y Stich’

La secuela de Disney, ‘Zootopia 2’, ha logrado un éxito sin precedentes en su estreno, superando a Lilo y Stitch como la película de Hollywood más taquillera de 2025. 

'Zootopia 2' es uno de los mayores éxitos de Disney. Foto: El heraldo
Desde su llegada a los cines, ‘Zootopia 2’ ha roto récords, convirtiéndose en la película con clasificación PG más rápida en alcanzar la barrera de los 1.000 millones de dólares. Este fenómeno cinematográfico no solo ha superado a su predecesora, sino que también ha dejado huella en la historia del cine animado.

La película, que se estrenó en noviembre, ha capturado la atención del público y la crítica, consolidándose como el mayor debut global de 2025. Con un mensaje poderoso y una trama que explora la amistad y la diversidad, Zootopia 2 ha resonado en audiencias de todas las edades.

‘Zootopia 2’ rompe la taquilla mundial

Con su impresionante recaudación de 1.136 millones de dólares, Zootopia 2 se ha convertido en la película de Hollywood más exitosa del año, ocupando el segundo lugar en el ranking global, solo detrás de Ne Zha 2, un fenómeno animado chino. La secuela ha logrado posicionarse como la séptima película animada más taquillera de la historia, superando a la original Zootopia y a Moana 2.

Desde su estreno, la cinta ha ido acumulando récord tras récord, convirtiéndose en la secuela animada con el mejor estreno mundial de la historia y en el lanzamiento animado más grande que Disney haya conseguido hasta ahora. Este éxito se debe a la combinación de una narrativa cautivadora y un mensaje relevante que invita a la reflexión.

¿De qué trata ‘Zootopia 2’?

A casi una década del estreno de la primera película, Zootopia 2 regresa a la vibrante metrópoli animal, expandiendo su universo y presentando nuevas especies. La historia sigue a Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora forman una dupla policial. La llegada de Gary De’Snake, un carismático reptil, amenaza con alterar el orden de la ciudad, poniendo a prueba la amistad entre los protagonistas.

La secuela no solo se enfoca en la acción y la aventura, sino que también aborda temas de integración y diversidad, continuando con el legado de su predecesora. Este enfoque ha sido clave para conectar con el público y generar un impacto positivo en la sociedad.

