El recordado actor Joel Ezeta, conocido por sus papeles en ‘La gran sangre’, ‘Los Choches’ y ‘De vuelta al barrio’, compartió recientemente su dura experiencia con el cáncer testicular en el programa Ocho Locos, conducido por Aldo Miyashiro. Esta enfermedad, una de las más silenciosas y peligrosas, afecta principalmente a hombres jóvenes.

Ezeta, quien actualmente tiene 40 años y es director de su propia empresa de castings, reveló que recibió el diagnóstico cuando tenía solo 20 años, justo cuando su carrera actoral se iba consolidando. La noticia fue un duro golpe para él y su familia, especialmente por ser hijo único. “Fue un golpe tremendo. Apenas tenía 20 años, y el hecho de que fuera hijo único hizo todo aún más difícil para mis padres”, confesó el actor.

Ezeta grabó ‘La gran sangre’ mientras luchaba contra el cáncer testicular y nadie lo notó

Joel Ezeta enfrentó una de las batallas más difíciles de su vida mientras luchaba contra el cáncer con 25 sesiones de quimioterapia. "Hubo un momento en el que pensé que no iba a poder más. Fue agotador, pero sabía que tenía que seguir luchando", confesó. Añadió también que le dieron el diagnóstico el mismo día en que le confirmaron que sería parte de ‘La gran sangre’

"El mismo día que me dieron el diagnóstico, recibí la noticia de que había sido seleccionado para La Gran Sangre. Sentí que no iba a salir de esa. Fueron momentos de mucha oscuridad". Así recordó cómo la enfermedad puso a prueba tanto su vida personal como su carrera profesional. A pesar de los desafíos, Joel Ezeta se mostró agradecido por haber recibido un tratamiento a tiempo. "“Gracias a Dios fue preventivo, pero el proceso no fue nada fácil. Sentí que no tenía fuerzas, pero el apoyo de mi familia fue clave”, expresó.

Joel Ezeta estuvo en 'Ocho locos', programa de Aldo Miyashiro. Foto: América TV.

¿Quién era Joel Ezeta en la serie ‘La gran Sangre?

En la serie peruana ‘La gran sangre’, Joel Ezeta interpretó a Johan, el hacker del equipo de justicieros liderado por Dragón (Carlos Alcántara). Su personaje era el encargado de acceder a información clasificada y brindar soporte tecnológico en las misiones del grupo, que también incluía a Tony Blades (Aldo Miyashiro), Mandril (Pietro Sibille), Cobra (Lucho Cáceres) y Raquel (Norka Ramírez).

A pesar de que Johan no tenía un rol protagónico en las escenas de acción, su inteligencia y habilidades en la informática fueron clave para que el equipo pudiera anticiparse a sus enemigos y resolver los casos más peligrosos.