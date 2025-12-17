Carloncho aclara por qué no contrataría a Rosángela Espinoza para su show navideño: ''No ha tenido mucho éxito''

Carloncho explicó por qué no contrataría a Rosángela Espinoza a su show navideño. | Foto: composición LR/América hoy/Rosángela Espinoza - IG

Carloncho se pronunció recientemente en el programa de espectáculos 'América hoy' sobre la posibilidad de contratar a su expareja Rosángela Espinoza para un show navideño. La respuesta del conductor y locutor de radio generó mucha controversia en el espacio de entretenimiento, ya que, sin titubear, dejó en claro que no contemplaría la idea de contratar a la popular 'Barbie'.

¿Por qué Carloncho no contrataría a Rosángela Espinoza a su show navideño?

Cuando fue consultado de manera directa en el programa 'América hoy' sobre si tenía la intención de contratar a Rosángela Espinoza para su show navideño, Carloncho explicó las razones por las que no consideraría a la integrante de 'Esto es guerra' en un evento dedicado al público infantil, un enfoque determinante al momento de evaluar las contrataciones pertinentes.

"Muchas personas saben que ella no necesariamente ofrece contenidos infantiles. Ha intentado en varias ocasiones hacer su show, pero no ha tenido mucha suerte ni éxito", declaró, mientras expresaba su opinión y recordaba que, en diversas oportunidades, la modelo intentó generar impacto con sus presentaciones.

Ante la insistencia de sus compañeros para que diera una respuesta concreta y con un análisis imparcial, dejando de lado lo personal, Carloncho fue directo al afirmar que la modelo no está capacitada para proyectar su imagen hacia un público infantil: ''Yo particularmente no la contrataría. Yo no la contrataría porque sé que ella vende otras cosas, vende sensualidad'', añadió.

La reacción del público de 'América hoy' al oír los comentarios de Carloncho

Tras expresar su punto de vista sobre su negativa a contar con Rosángela Espinoza en un show navideño, y señalar que la imagen de la modelo no está asociada con el público navideño tradicional, la conductora del programa de espectáculos 'América hoy', Janet Barboza, intervino en más de una ocasión para preguntarle al locutor lo siguiente: “¿Te gusta o no el show de Rosángela?”.

Inmediatamente, Carloncho respondió con firmeza: “Si yo fuera un padre fanático de la Navidad, tendría en cuenta que ella ofrece otro tipo de espectáculo, más vinculado a la coquetería o la picardía”, dijo.

Sin embargo, durante el debate, los panelistas del programa sugirieron que la contratación de este tipo de espectáculos muchas veces responde más a la decisión de los adultos que a la preferencia de los menores. Carloncho coincidió parcialmente con esa idea al señalar que, en algunos casos, “los decisores no necesariamente eran los niños, sino los padres”, lo que puso en discusión sobre los límites entre entretenimiento familiar, imagen pública y estrategias comerciales.