La reciente agresión de Gustavo Salcedo al ex productor de Maju Mantilla, sigue generando polémica. En América Hoy, Carloncho fue invitado para opinar sobre el tema y sus palabras desataron controversia por la forma en que abordó la violencia.

Lo que parecía un debate junto a los otros panelistas, terminó causando revuelo cuando el locutor radial habló de “códigos no escritos” al referirse a los impulsos y reacciones violentas. Su opinión no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien, durante la emisión de su programa, le dedicó duras críticas e incluso le recordó un episodio de su pasado.

Magaly explota contra Carloncho

La conductora de Magaly TV La Firme no ocultó su molestia con la participación de Carloncho en América Hoy, cuestionando que en un espacio familiar se permita justificar una agresión física y se dé tribuna a alguien con antecedentes de conductas violentas.

“Estamos tan caídos de comunicadores que traemos a cualquier atorrante para que hable del tema del día. Qué desesperados debemos estar que, por ejemplo, hay un programa que trae a Carloncho y Leysi Suárez para hablar sobre la violencia que ejerció Gustavo Salcedo contra el ex productor de Maju (…) Se ponen frente a un micrófono para justificar lo injustificable. Tratan de decir que está bien la violencia: ‘Claro, está bien la molestia, que le pegue, pero, claro, no hay que hacerlo si hay niños’. ¿A quién se le ocurre decir eso? A Carloncho”, expresó la “urraca”.

La conductora recalcó que, en un país con altos índices de violencia, ningún personaje debería salir en las pantallas a trasmitir mensajes que normalicen los golpes, menos alguien ya cuestionado en su trayectoria pública.

“‘Código no escrito’, dice. ‘En la violencia hay un código. ¿Qué tal descubrimiento? O sea, vas a ir a pegarle a alguien, pero si está con su esposa, su hijo, su mamá, no. Nos vemos en otro lado. O sea, en otro lado te saco la mugre, te saco el alma y te mando al hospital’. Esa es la mentalidad brutal de ignorancia extrema y machismo llevado a su máximo nivel. (…) Los inteligentes en ‘América Hoy’ traen para que dé su opinión a un hombre que no puede controlar sus impulsos, quien demostró en algún momento que es violento, lo que le valió salir de la televisión.”, añadió.

¿Qué dijo Carloncho en América Hoy?

En la reciente emisión del programa matutino, Carloncho trató de explicar que muchas personas justifican las agresiones cuando involucran a hombres, señalando que existen “códigos” para resolver los conflictos.

“La gente intenta justificar en redes sociales. Hay una diferencia, porque aquí hay personas del sexo masculino, y pueden decir que también, cuando pasan este tipo de problemas entre hombres, hay ciertos códigos, como, por ejemplo: si hay familia, niños. Hermano, lo dejamos para otro lado. A veces, diariamente, cuando hay taxistas, cuando hay familia, dicen: ‘Amigo, ahí queda’. Hay un código no escrito”, señaló el conductor radial.

En otro momento, Carloncho sostuvo que este tipo de comportamientos “es algo natural todos tenemos y que nadie puede decir que no lo ha tenido porque son inherentes al ser humano”.

Magaly le recuerda su pasado a Carloncho

La conductora también recordó un episodio que marcó la carrera del locutor radial: el incidente con Lucas Piró, cuando Carloncho lo persiguió violentamente por las calles de Surco en la época en que era pareja de Rosángela Espinoza.

Aquel hecho, ampliamente difundido en su momento, lo expuso ante la opinión pública y generó fuertes críticas hacia su comportamiento, dejando una mancha en su trayectoria televisiva.