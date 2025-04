Carloncho amenazó con despido a Marianita tras burlas en tensa discusión: “Es mi programa y punto”

Carlos Banderas, conocido como Carloncho, y Marianita se enfrentaron en una acalorada discusión durante una emisión en Radio Moda. El altercado, ocurrido meses atrás mientras compartían espacio con Renzo Winder y recientemente viralizado en TikTok, muestra al exconductor de televisión discutiendo con su entonces compañera, a quien llegó a amenazar con despedir del programa.

El hecho ocurrió antes de que Carloncho fuera acusado de maltrato laboral por excompañeros de la emisora, ha vuelto a resonar tras la exposición de la discusión. En el audio, el locutor se enoja con Marianita por responder a sus bromas al aire, asegurando que ella no tiene derecho a replicar como lo hace.

¿Por qué Carloncho amenazó a Marianita con despido tras tensa pelea?

Durante la discusión, Carlincho manifestó su molestia por la forma en que Marianita reaccionó a una parodia realizada por el equipo del programa. "Marianita se pica mucho con la parodia que le hicimos", dijo el locutor, comparándola con otros excompañeros como 'La Chinita', insinuando que ella se tomaba demasiadas libertades.

La discusión aumentó cuando Carloncho lanzó una amenaza a Marianita: "En la vida también hay gente que puede sacar a alguien del programa por atrevida". Posteriormente, fue aún más directo: "Este es mi programa y punto. No quiero ser dictador, pero mi programa siempre ha sido así".

Marianita se defiende de Carloncho tras burlas del conductor

A pesar de la tensión, Marianita no se quedó callada y defendió su postura: "Tú me vacilas tanto, que yo también tengo derecho de vacilarte". También destacó que, aunque respetaba y agradecía la oportunidad laboral, no pensaba rendirle 'pleitesía' a su compañero.

La extrabajadora de Radio Moda ya no forma parte de la emisora, y en marzo de 2025 confirmó en una entrevista con 'Amor y fuego' que la actitud de Carloncho hacia los empleados era constantemente problemática