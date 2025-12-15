Laura Spoya es captada durante varias horas en una vivienda de Barranco por ‘Magaly TV La Firme’: “¿Encontró el amor?”

El programa ‘Magaly TV La Firme’ mostró imágenes de Laura Spoya entrando y saliendo de una vivienda en Barranco, donde permaneció varias horas. La exchica reality lució lentes oscuros y mantuvo un perfil bajo, pero la duración de su visita despertó la curiosidad de seguidores y prensa.

El reportero del espacio de Magaly Medina se cuestionó sobre el motivo de su estancia. “¿Acaso encontró el amor?”, indicó, mientras las cámaras captaban cada movimiento de la modelo. La interacción con el entorno fue discreta, evitando mostrar detalles del interior de la residencia.

Reacciones de Laura Spoya ante declaraciones de Brian Rullan

En el pasado, Brian Rullan emitió comentarios que incomodaron a Laura Spoya. La también comunicadora se mostró consternada por la difusión de dichos mensajes, pero evitó confrontaciones públicas. “Me molesta, se vuelve un circo. Jamás imaginé que hablaba con reporteros. Estoy sin palabras”, declaró en su momento.

La modelo enfatizó que mantiene una postura de respeto hacia el padre de sus hijos. “Jamás me van a escuchar decir algo mal del padre de mis hijos… estoy en contra de cualquier tipo de calumnias que dañe mi integridad”, añadió, dejando claro que prioriza la tranquilidad familiar sobre la polémica mediática.

Laura Spoya revela complicaciones por colocación de chip de rejuvenecimiento

Laura Spoya atravesó un momento delicado por colocarse el chip de rejuvenecimiento. Agregó que registró complicaciones a causa de este dispositivo, que serían implantes hormonales, y comenzó a sentir un dolor intenso.

"Estuve re mal porque la bendita herida que tengo no cierra. Ya se volvió superpeligroso. He amanecido con fiebre y escalofríos", fue el mensaje que envió.