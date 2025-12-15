HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Espectáculos

Laura Spoya es captada durante varias horas en una vivienda de Barranco por ‘Magaly TV La Firme’: “¿Encontró el amor?”

Laura Spoya volvió a ser foco de atención tras ser vista en una casa de Barranco, generando especulaciones sobre su vida sentimental.

Laura Spoya es captada durante varias horas en una vivienda de Barranco por ‘Magaly TV La Firme’: “¿Encontró el amor?”
Laura Spoya es captada durante varias horas en una vivienda de Barranco por ‘Magaly TV La Firme’: “¿Encontró el amor?”

El programa ‘Magaly TV La Firme’ mostró imágenes de Laura Spoya entrando y saliendo de una vivienda en Barranco, donde permaneció varias horas. La exchica reality lució lentes oscuros y mantuvo un perfil bajo, pero la duración de su visita despertó la curiosidad de seguidores y prensa.

El reportero del espacio de Magaly Medina se cuestionó sobre el motivo de su estancia. “¿Acaso encontró el amor?”, indicó, mientras las cámaras captaban cada movimiento de la modelo. La interacción con el entorno fue discreta, evitando mostrar detalles del interior de la residencia.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Laura Spoya preocupa a fans tras ausentarse del podcast y revela complicaciones por colocación de chip: 'Se volvió superpeligroso'

lr.pe

Reacciones de Laura Spoya ante declaraciones de Brian Rullan

En el pasado, Brian Rullan emitió comentarios que incomodaron a Laura Spoya. La también comunicadora se mostró consternada por la difusión de dichos mensajes, pero evitó confrontaciones públicas. “Me molesta, se vuelve un circo. Jamás imaginé que hablaba con reporteros. Estoy sin palabras”, declaró en su momento.

La modelo enfatizó que mantiene una postura de respeto hacia el padre de sus hijos. “Jamás me van a escuchar decir algo mal del padre de mis hijos… estoy en contra de cualquier tipo de calumnias que dañe mi integridad”, añadió, dejando claro que prioriza la tranquilidad familiar sobre la polémica mediática.

PUEDES VER: Laura Spoya responde con todo tras enterarse de los chats de su esposo Brian Rullán: 'Eso a mí me molesta'

lr.pe

Laura Spoya revela complicaciones por colocación de chip de rejuvenecimiento

Laura Spoya atravesó un momento delicado por colocarse el chip de rejuvenecimiento. Agregó que registró complicaciones a causa de este dispositivo, que serían implantes hormonales, y comenzó a sentir un dolor intenso.

"Estuve re mal porque la bendita herida que tengo no cierra. Ya se volvió superpeligroso. He amanecido con fiebre y escalofríos", fue el mensaje que envió.

Notas relacionadas
Youtuber Dafonseka deja podcast 'La manada' y conductores reaccionan: "Se fue de la familia"

Youtuber Dafonseka deja podcast 'La manada' y conductores reaccionan: "Se fue de la familia"

LEER MÁS
Laura Spoya preocupa a fans tras ausentarse del podcast y revela complicaciones por colocación de chip: "Se volvió superpeligroso"

Laura Spoya preocupa a fans tras ausentarse del podcast y revela complicaciones por colocación de chip: "Se volvió superpeligroso"

LEER MÁS
Laura Spoya responde con todo tras enterarse de los chats de su esposo Brian Rullán: "Eso a mí me molesta"

Laura Spoya responde con todo tras enterarse de los chats de su esposo Brian Rullán: "Eso a mí me molesta"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos revela el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

LEER MÁS
Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

LEER MÁS
Santi Lesmes se conmueve al contar experiencia con Pol Deportes en España y revela que lo ‘adoptó’: “Ahora tenemos tres hijos”

Santi Lesmes se conmueve al contar experiencia con Pol Deportes en España y revela que lo ‘adoptó’: “Ahora tenemos tres hijos”

LEER MÁS
Silvia Cornejo es captada junto a su esposo Jean Paul Gabuteau divirtiéndose tras polémico ampay con exnovia

Silvia Cornejo es captada junto a su esposo Jean Paul Gabuteau divirtiéndose tras polémico ampay con exnovia

LEER MÁS
Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”

Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”

LEER MÁS
Tilsa Lozano confiesa que le preparaba lonchera a 'Miguelón' a escondidas de Jackson Mora: "Un plato de comida no se le niega a nadie"

Tilsa Lozano confiesa que le preparaba lonchera a 'Miguelón' a escondidas de Jackson Mora: "Un plato de comida no se le niega a nadie"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

FC Cajamarca, club que está interesado en contratar a Hernán Barcos, estaría en aprietos financieros por no pagar a sus jugadores: ''No es la maravilla''

Espectáculos

Ethel Pozo se va del país tras ausentarse de ‘América hoy’: "(Como siempre) detrás de mis sueños"

Edwin Guerrero confiesa que ‘Corazón Serrano’ enfrentó discriminación por su nombre: “Juzgaron mucho”

Empresario admite fracaso tras pagar S/30.000 por show de Christian Cueva y Pamela Franco: "Ni para recuperar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025