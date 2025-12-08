HOYSuscripcion LR Focus

Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón
Laura Spoya preocupa a fans tras ausentarse del podcast y revela complicaciones por colocación de chip: "Se volvió superpeligroso"

Influencer Laura Spoya informó que su ausencia en podcast se debe a complicaciones de salud tras colocarse un chip de rejuvenecimiento.

Laura Spoya causa sorpresa al ausentarse en el podcast 'La manada'.
Laura Spoya causa sorpresa al ausentarse en el podcast 'La manada'. | Foto: composición LR/ La manada/ YouTube

Laura Spoya causó sorpresa entre sus seguidores tras ausentarse en el podcast 'La manada', que se transmite en el canal Satélite +. La modelo compartió que su ausencia se debió a una grave complicación de salud que surgió tras la colocación de un chip de rejuvenecimiento. Al respecto, Mario Irivarren y Gerardo Pe expresaron que esperan su pronta recuperación.

Laura Spoya revela complicaciones por colocación de chip de rejuvenecimiento

En el reciente programa 'La manada', Laura Spoya se comunicó con el equipo del podcast para informar que no podrá presentarse tras la colocación de chip de rejuvenecimiento. Agregó que registró complicaciones a causa de este dispositivo, que serían implantes hormonales, y comenzó a sentir un dolor intenso.

"Estuve re mal porque la bendita herida que tengo no cierra. Ya se volvió superpeligroso. He amanecido con fiebre y escalofríos", fue el mensaje que envió.

La situación empeoró cuando presentó fiebre, lo que la llevó a buscar atención médica para prevenir complicaciones. La creadora de contenido mencionó que recibió medicación y se espera que este martes retorne a la conducción de 'La manada'.

¿En qué horario se transmite 'La manada'?

El podcast 'La manada' se transmite de lunes a viernes desde las 11.00 a. m. en el canal de YouTube Satélite + de Jeffersón Farfán. El programa es conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe. Anteriormente, los conductores formaban parte del canal 'Todo Good', pero el contrato finalizó tras conflictos internos.

