Youtuber Dafonseka deja podcast 'La manada' y conductores reaccionan: "Se fue de la familia"

El youtuber Fernando Da Fonseca, conocido como Dafonseka, ya no podrá ser parte del podcast 'La manada', tras su contratación por un nuevo canal de streaming. Aunque su participación no era constante, siempre fue un gran apoyo para los conductores del programa Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren, con quienes compartía transmisiones especiales.

Dafonseka pasa a otro canal de streaming y deja 'La manada'

Durante la última emisión del podcast, Laura Spoya no ocultó su descontento al enterarse de que ya no podrá contar con Dafonseka en futuras grabaciones. La conductora recordó que el creador de contenido, también conocido por su trabajo en el canal 'De Barrio' junto a Gerardo Pe, solía participar en transmisiones en vivo e incluso acompañó al equipo en un viaje a Colombia. "Se fue de la familia", comentó la modelo.

Por su parte, Gerardo Pe expresó su tristeza por la salida de su compañero, aunque también destacó que esta decisión podría ser positiva para el streaming peruano. Según comentó, el hecho de que figuras como Dafonseka se embarquen en nuevos proyectos ayudará a elevar la competencia en el streaming nacional, lo que, en su opinión, contribuirá a mejorar la calidad del contenido que se produce en el país.

"Esta siempre va a ser tu casa. Dafo es un talentazo, siempre la va a romper. Desde acá te mandamos la vibra, si es que en algún momento quieres estar acá con nosotros, bienvenido eres, hermanito, de verdad", resaltó el youtuver.

Cabe resaltar, que en la última semana hay rumores de nuevos canales de streaming para el 2026. Hace poco, el streamer ElZeein lanzó Zentral Studio y se especula la creación de otro canal de YouTube, en el que ingresaría la influencer María Pía Copello.