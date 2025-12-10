HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia
María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia     María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia     María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Streamers

Youtuber Dafonseka deja podcast 'La manada' y conductores reaccionan: "Se fue de la familia"

Gerardo Pe lamentó la salida de su compañero, pero reconoció que el lanzamiento de nuevos canales de streaming para el 2026, podrían elevar la competencia del contenido.

"Siempre la va a romper", resaltó Gerardo Pe sobre Dafonseka.
"Siempre la va a romper", resaltó Gerardo Pe sobre Dafonseka. | Foto: composición LR/ Satélite +

El youtuber Fernando Da Fonseca, conocido como Dafonseka, ya no podrá ser parte del podcast 'La manada', tras su contratación por un nuevo canal de streaming. Aunque su participación no era constante, siempre fue un gran apoyo para los conductores del programa Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren, con quienes compartía transmisiones especiales.

Dafonseka pasa a otro canal de streaming y deja 'La manada'

Durante la última emisión del podcast, Laura Spoya no ocultó su descontento al enterarse de que ya no podrá contar con Dafonseka en futuras grabaciones. La conductora recordó que el creador de contenido, también conocido por su trabajo en el canal 'De Barrio' junto a Gerardo Pe, solía participar en transmisiones en vivo e incluso acompañó al equipo en un viaje a Colombia. "Se fue de la familia", comentó la modelo.

PUEDES VER: Curwen responde a 'Kiwi' tras cuestionarle la originalidad de sus frases: "Está acostumbrado a robarse ideas de TikTok"

lr.pe

Por su parte, Gerardo Pe expresó su tristeza por la salida de su compañero, aunque también destacó que esta decisión podría ser positiva para el streaming peruano. Según comentó, el hecho de que figuras como Dafonseka se embarquen en nuevos proyectos ayudará a elevar la competencia en el streaming nacional, lo que, en su opinión, contribuirá a mejorar la calidad del contenido que se produce en el país.

"Esta siempre va a ser tu casa. Dafo es un talentazo, siempre la va a romper. Desde acá te mandamos la vibra, si es que en algún momento quieres estar acá con nosotros, bienvenido eres, hermanito, de verdad", resaltó el youtuver.

Cabe resaltar, que en la última semana hay rumores de nuevos canales de streaming para el 2026. Hace poco, el streamer ElZeein lanzó Zentral Studio y se especula la creación de otro canal de YouTube, en el que ingresaría la influencer María Pía Copello.

Notas relacionadas
Curwen responde a 'Kiwi' tras cuestionarle la originalidad de sus frases: "Está acostumbrado a robarse ideas de TikTok"

Curwen responde a 'Kiwi' tras cuestionarle la originalidad de sus frases: "Está acostumbrado a robarse ideas de TikTok"

LEER MÁS
Christian Cueva no descartó la posibilidad de convertirse en padre con Pamela Franco: "Tenemos experiencia"

Christian Cueva no descartó la posibilidad de convertirse en padre con Pamela Franco: "Tenemos experiencia"

LEER MÁS
Laura Spoya preocupa a fans tras ausentarse del podcast y revela complicaciones por colocación de chip: "Se volvió superpeligroso"

Laura Spoya preocupa a fans tras ausentarse del podcast y revela complicaciones por colocación de chip: "Se volvió superpeligroso"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Laura Spoya preocupa a fans tras ausentarse del podcast y revela complicaciones por colocación de chip: "Se volvió superpeligroso"

Laura Spoya preocupa a fans tras ausentarse del podcast y revela complicaciones por colocación de chip: "Se volvió superpeligroso"

LEER MÁS
Phillip Chu Joy fija fecha y apuesta de reto gamer y Curwen reacciona confiado: "Voy a ser millonario"

Phillip Chu Joy fija fecha y apuesta de reto gamer y Curwen reacciona confiado: "Voy a ser millonario"

LEER MÁS
Cristorata comparte en su transmisión la emotiva carta que le envió Martín Vizcarra por su cumpleaños: "Qué lindo"

Cristorata comparte en su transmisión la emotiva carta que le envió Martín Vizcarra por su cumpleaños: "Qué lindo"

LEER MÁS
Jefferson Farfán sorprende en vivo a 'Cuto' Guadalupe al regalarle un Rolex valorado en más de US$20.000

Jefferson Farfán sorprende en vivo a 'Cuto' Guadalupe al regalarle un Rolex valorado en más de US$20.000

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Streamers

Laura Spoya preocupa a fans tras ausentarse del podcast y revela complicaciones por colocación de chip: "Se volvió superpeligroso"

Phillip Chu Joy fija fecha y apuesta de reto gamer y Curwen reacciona confiado: "Voy a ser millonario"

Cristorata comparte en su transmisión la emotiva carta que le envió Martín Vizcarra por su cumpleaños: "Qué lindo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025