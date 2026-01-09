Para la alegría de sus miles de fanáticos, el reconocido actor Gustavo Bueno regresará a formar parte del elenco de la sintonizada serie 'Al fondo hay sitio', tras recuperarse exitosamente de su operación a la columna a la que se sometió a mediados del 2025. El anuncio fue hecho por su sobrina, la actriz Marialola Arispe, quien a través de sus redes sociales compartió una fotografía junto al actor acompañada de un emotivo mensaje.

La joven destacó la resilencia y fortaleza de Bueno durante el largo proceso de rehabilitación que le tocó llevar luego de su delicada cirugía, lo cual lo alejó de la televisión por un tiempo. "Me he peleado con el 2025 varias veces, pero no puedo dejar de agradecerle por tenerte aquí, más fuerte que nunca. Y con esa sonrisota, aunque para decir verdad, a pesar de todo, jamás la perdiste", escribió en la descripción de la foto donde el actor aparece con un semblante sonriente.

Actor Gustavo Bueno regresará a 'Al fondo hay sitio'

En dicha publicación, la familiar agradeció las muestras de apoyo y cariño que recibió el primer actor nacional, los cuales sirvieron de "empuje" para su recuperación de salud. Además, confirmó que regresará a las filas de 'Al fondo hay sitio' como el popular 'Don Gilberto'. "No he escrito antes nada, porque la mochila de vez en cuando pesaba mucho, pero gracias a todos los que han sido soporte y empuje con sus llamadas, palabras, muestras de cariño. Solo puedo decir que hay Gus para rato. Hay actor para rato, hay don Gilberto para rato", sostuvo.

Post de sobrina de Gustavo Bueno, Marialola Arispe. Foto: Instagram

En esa misma línea, Arispe reafirmó su admiración y aprecio hacia Gustavo Bueno, quien a pesar de haber vivido un reto grande en su vida con el accidente que sufrió en la espalda, supo enfrentarlo con mucha actitud y valor. Hoy en día el actor se encuentra estable y busca retomar su carrera actoral en la televisión. "Y que la resiliencia, coraje y valentía que tiene este hombre supera cualquiera de las ficciones en la que haya participado", señaló.

"Y una vez más, confirmo que no hay persona más fuerte y valiente que tú. Te quiero mucho Gustavo Bueno, que orgullo ser tu sobrina. ¡Echa Muni!", expresó la también actriz.