Susan Rosado, hija del reconocido cantante Tony Rosado, sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso a través de redes sociales. El emotivo anuncio se dio el mismo día en que su padre sufrió un accidente automovilístico cuando se dirigía a una presentación en Arequipa.

La joven decidió compartir la noticia con una serie de imágenes que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores. El mensaje destacó por su carga sentimental y conmovió a más de uno.

TE RECOMENDAMOS RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

Hija de Tony Rosado anuncia su compromiso en un viaje especial

Susan Rosado, la primogénita del artista, se encontraba en Londres junto a su pareja, Mario Salazar, padre de su hija, cuando recibió la romántica propuesta. El viaje, planeado para disfrutar de las fiestas, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de su vida personal.

Rodeada de paisajes emblemáticos y en un ambiente íntimo, el joven le pidió matrimonio con un anillo de compromiso que emocionó a la heredera del cumbiambero. La futura novia no dudó en compartir su felicidad con un mensaje que reflejó la profundidad de sus sentimientos. “Toda la vida soñé con este momento, llegué a pensar que sería imposible, pero una vez más Dios y tú me demostraron que no lo es. Siii y mil veces siii. Hoy, mañana y siempre mi futuro esposo. Te amo”, escribió Susan en su publicación.

Hija de Tony Rosado anunció su compromiso.

El emotivo intercambio de mensajes tras la pedida de mano

La publicación no pasó desapercibida y fue rápidamente respondida por su ahora prometido. Mario Salazar expresó su felicidad y reafirmó su compromiso con un mensaje cargado de afecto hacia su futura esposa.

“Te amo preciosa, para toda la vida”, respondió el joven, generando una ola de comentarios de felicitación por parte de amigos, familiares y seguidores de la pareja.

Tony Rosado sufre accidente automovilístico rumbo a Arequipa

Tony Rosado inició el 2026 con un episodio que generó preocupación entre sus seguidores. El cantante de cumbia sufrió un accidente vehicular mientras se trasladaba hacia la ciudad de Camaná, en Arequipa, donde tenía una presentación programada.

La situación fue dada a conocer por su esposa, Susana Pacheco, quien compartió un video en las historias de su cuenta de Instagram. En las imágenes se observaron los daños materiales del vehículo. Además, explicó que el cantante se encuentra estable, aunque con algunos golpes, y destacó su fortaleza, la cual le permitió continuar con sus actividades profesionales.