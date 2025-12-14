Hermana de Natalie Vértiz contó que sufrió un angustiante intento de asalto y lanza advertencia: “Hay que estar más alertas”

La influencer Mariana Vértiz generó preocupación al revelar que atravesó una situación de alto riesgo tras un intento de asalto. El testimonio apareció en sus redes sociales, donde también mostró los daños que sufrió su vehículo luego del incidente.

La hermana de Natalie Vértiz aclaró que no hubo pérdida de pertenencias, aunque reconoció el fuerte impacto emocional del momento. Su publicación buscó alertar sin crear pánico, con un llamado directo a reforzar la cautela diaria.

Mariana Vértiz sufrió intento de asalto y pidió mayor precaución

Desde su cuenta oficial de Instagram, la empresaria relató lo ocurrido el sábado 13 de diciembre. En el mensaje precisó que la experiencia resultó alarmante, pese a que el hecho no pasó a mayores.

“En otras noticias, ayer intentaron asaltarme. Gracias a Dios todo está bien y solo fue un susto. Lo comparto no para generar miedo sino para recordarnos que en estas épocas hay que estar más alerta que nunca”, escribió.

Hermana de Natalie Vértiz advierte sobre la inseguridad ciudadana

Mariana amplió su reflexión con una advertencia directa sobre el contexto actual. Enfatizó la importancia de observar el entorno y no bajar la guardia en ningún espacio.

“Atentos al entorno, sin confiarse, siempre vigilantes. Realmente nadie está a salvo en ninguna parte”, agregó, al expresar su preocupación por la delincuencia que afecta al país.

Natalie y Mariana Vértiz priorizaron su seguridad tras concierto

Meses antes, ambas hermanas llamaron la atención luego de difundirse un video donde se las observa retirándose con rapidez tras un concierto de Shakira. Las imágenes mostraron a Natalie Vértiz tomada de la mano de Mariana mientras evitaban la aglomeración.

El video generó opiniones divididas en plataformas digitales. Sin embargo, numerosos usuarios respaldaron la decisión y destacaron que, al tratarse de dos mujeres solas durante la noche, resultó razonable priorizar la integridad personal.