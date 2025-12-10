HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina celebra su aniversario con su esposo Alfredo Zambrano cantando por primera vez: "Más suerte es quererte tanto"

La conductora de ATV sorprendió a sus seguidores al cantar, por primera vez, el icónico tema de Alejandra Guzmán, compartida en redes por su aniversario de bodas con Alfredo Zambrano.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano cumplieron 9 años de matrimonio. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Magaly Medina y Alfredo Zambrano cumplieron 9 años de matrimonio. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Magaly Medina celebró sus nueve años de matrimonio junto a su esposo Alfredo Zambrano y sorprendió a sus seguidores al cantar por primera vez en redes sociales. La conductora de ATV compartió en Instagram un video en el que aparece interpretando “Y de pronto un día de suerte”, tema icónico de Alejandra Guzmán, dedicado especialmente al popular notario.

“Más suerte es quererte tanto, y que tú sientas lo mismo”, escribió la ‘Urraca’ en su publicación, en donde compartió con un video en el que la presentadora cantaba mientras Alfredo Zambrano la acompañaba tomándola de la mano y entonando el tema. El gesto causó sorpresa entre usuarios y figuras del espectáculo, quienes destacaron el lado más romántico de la pareja.

Magaly Medina le canta a su esposo Alfredo Zambrano por su aniversario de bodas

A través de su cuenta personal de Instagram, Magaly Medina publicó fotos y un video de los momentos especiales a lo largo de su relación con Alfredo Zambrano. Pero lo que más llamó la atención fue verla cantar por primera vez en redes sociales, dedicándole al notario la canción de la méxicana Alejandra Guzmán. La conductora acompañó la publicación con el mensaje: “Feliz aniversario número 9 a mi compañero de vida ¡Que sigamos enfrentando los días sin soltarnos la mano!”

Diversas figuras del entretenimiento reaccionaron rápidamente a la publicación. Laura Huarcayo, Samantha Batallanos y María Pía Copello felicitaron a la pareja por sus nueve años de matrimonio, recordando que la boda se celebró en diciembre de 2016. “Felicidades a mis amigos maravillosos, que sean muchos años más compartiendo y disfrutando del amor”, escribió la exconductora de 'Mande quien mande".

Usuarios en redes sociales reaccionan al escuchar a Magaly cantar por primera vez

Aunque muchos usuarios reconocieron que Magaly Medina no es cantante, celebraron el gesto romántico que tuvo hacia su esposo. “Sabemos que no eres cantante, pero lo intentaste con amor y eso es bastante”, escribió una seguidora.

Otros destacaron que la conductora mostró una faceta más sensible: “Tu talento en el canto está lento, pero se aplaude la intención, larga vida juntos para ustedes”, comentó otra usuaria. Además, el tiktoker Zalagadas también reaccionó con humor al video: “¡Quién la viera y quién la ve! Un aplauso para esta pareja que está enamorada”.

Magaly y Alfredo Zambrano. Foto: Instagram

Magaly y Alfredo Zambrano. Foto: Instagram

