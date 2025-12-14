Eliminan a Diego Bertie de ‘Yo Soy’ e internautas expresan su molestia: “Me va doler toda la vida”

La emisión del 13 de diciembre de 'Yo soy' se convirtió en una de las noches más comentadas de la temporada. La jornada estuvo marcada por homenajes, recuerdos y una fuerte carga emocional que acompañó cada presentación. Sin embargo, el desenlace sorprendió a la audiencia cuando se anunció la eliminación de Juan Víctor Sánchez, imitador de Diego Bertie y uno de los participantes con mayor respaldo del público.

El concursante interpretó 'La noche', tema emblemático del recordado artista peruano, lo que generó una respuesta inmediata en el set. La puesta en escena despertó nostalgia tanto en el jurado como entre los asistentes, quienes siguieron atentos una actuación cargada de sensibilidad.

Diego Bertie en Yo Soy: decisión que encendió la polémica

A pesar de los elogios por la fidelidad vocal y escénica, el veredicto final determinó que Juan Víctor no continuaría en competencia tras el duelo frente a la imitadora de Billie Eilish. El resultado reabrió cuestionamientos sobre los criterios utilizados por el jurado durante la gala.

Para muchos seguidores, la resolución no reflejó el nivel mostrado sobre el escenario. Minutos después del anuncio, las plataformas digitales se llenaron de mensajes que expresaban desconcierto y respaldo hacia el participante.

Reacciones en redes tras la eliminación de Diego Bertie

Las opiniones no tardaron en multiplicarse. “Cómo van a eliminar a Diego Bertie, aún no me la creo”, escribió una usuaria, mientras otra comentó: “Necesito las redes sociales de mi Diego Bertie, quiero apoyarlo mucho”. Las frases evidenciaron el vínculo que el imitador logró construir con la audiencia.

Otros mensajes apuntaron directamente a la similitud alcanzada: “Me da mucha pena Diego Bertie, era idéntico” o “Cómo que eliminaron a Diego Bertie si era igualito”, "Ni Bertie ni Sam Smith debió irse, que injusticia". Incluso, varios seguidores confesaron que lo veían como posible ganador de la temporada.

Diego Bertie y el emotivo reto del espejo en Yo Soy

Semanas antes, el programa había rendido homenaje al actor y cantante mediante el recordado “reto del espejo”. En ese segmento, Juan Víctor compartió escena con grabaciones del artista original durante la interpretación de Qué difícil es amar, uno de los momentos más emotivos del ciclo.

La sincronía vocal y gestual fue ampliamente destacada. Eva Ayllón calificó la presentación como “un espejo perfecto” y agradeció el trabajo realizado para mantener vigente el legado de Bertie.