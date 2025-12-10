Magaly Medina criticó la reciente entrevista que Milagros Leiva realizó al presidente José Jerí en su pódcast de YouTube 'Siempre a las 8'. Durante la edición del 9 de diciembre de 'Magaly TV, la firme', la conductora de ATV cuestionó que la periodista le pidió al mandatario bailar el popular tema viralizado por el tiktoker Martín Palacios. “Yo ni siquiera sé qué diablos es ‘La máquina’. Imagínate yo que hago farándula”, señaló.

"Esa no es la forma, presidente Jerí, esa no es la forma, menos irse donde una mujer que se quiere vender como una periodista proa política, como una periodista seria y cuando comience a hablar del chisme barato y del rumor de callejón, no te pases pues, Leiva, no te pases”, remarcó Magaly en su programa.

Magaly Medina manda mensaje tras pedido de baile de Milagros Leiva al Presidente de la República

La popular 'Urraca' criticó que la entrevista de Milagros Leiva comenzó tratando algunos temas políticos y luego hablara de asuntos vinculados con la farándula, mencionando nombres como Samantha Batallanos y Rosángela Espinoza. Sin embargo, también cuestionó que la exconductora de Willax le preguntara directamente al presidente José Jerí si podía bailar 'La máquina' en vivo.

“¿Usted puede bailar ‘La máquina’ hoy día conmigo?”, preguntó Milagros Leiva. José Jerí respondió indicando que no es su fuerte bailar y que intentarlo sería “un espectáculo bochornoso sin lugar a dudas”. “Eso se puede esperar de una chica tonta, rubia, frívola, pero por favor déjalo para un programa de espectáculos (...) No dejes mal parada a la prensa seria de este país”, señaló la conductora de ATV.

Magaly apoya comentarios de César Hildebrandt sobre entrevista de Milagros Leiva y el presidente José Jerí

Durante su programa, Magaly Medina también presentó el comentario que César Hildebrandt hizo sobre la entrevista de Milagros Leiva, calificándola como un “espectáculo”. La presentadora señaló que coincidía con los comentarios del periodista. “He tenido grandes diferencias con César Hildebrandt, pero es un periodista que siempre ha puesto las ‘ies’ donde deben estar. Esta vez dijo lo correcto”, expresó.

“¿Para qué nos venden una entrevista con una supuesta periodista política cuando realmente eso parecía un programa de espectáculos?”, agregó la conductora sobre la primera entrevista de Milagros Leiva en su programa de streaming en YouTube.