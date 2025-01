En una inesperada y emotiva interrupción de su programa en vivo, Milagros Leiva, conductora de Willax, dejó a su audiencia sorprendida al anunciar el fallecimiento de su padre, Rail Leiva, mientras se encontraba en medio de una entrevista. Este conmovedor suceso ocurrió cuando la presentadora recibió un mensaje urgente desde la producción que le informaba de la trágica noticia.

Sin poder contener sus emociones, Milagros Leiva decidió interrumpir su intervención para comunicar a los televidentes la razón de su salida abrupta. Con evidente pesar, dejó a cargo a Kike Montenegro y dio paso a un corte comercial antes de retirarse del set para afrontar este difícil momento.

Milagros Leiva anuncia la muerte de su padre en pleno programa

Durante la emisión en vivo, Milagros Leiva no pudo evitar mostrar la tristeza y el shock al recibir la noticia del fallecimiento de su progenitor. En un gesto de respeto hacia su audiencia, interrumpió su programa y le pidió disculpas a su entrevistado y al público antes de dar paso al corte comercial. En palabras claras y dolorosas, explicó la situación que la obligaba a retirarse del set. "Lo voy a decir, porque además la audiencia me quiere mucho, a partir de este momento Kike Montenegro queda a cargo, tengo que decirlo, mi papá ha muerto y tengo que irme", expresó antes de abandonar el set de forma inesperada.

Milagros Leiva ironiza la salida de Beto Ortiz de Willax

En una emisión anterior de su programa, Milagros Leiva sorprendió a su audiencia con un inicio cargado de sarcasmo, utilizando como fondo musical el icónico tema 'Gopher Mambo' de Yma Sumac. Durante su introducción, hizo referencia a una figura "no respetada" que "nadie extrañaría", generando un largo suspenso antes de aclarar que no se refería al periodista Beto Ortiz. Este segmento, con su tono irónico, no pasó desapercibido entre los televidentes ni en redes sociales, quienes lo interpretaron como una indirecta dirigida al controvertido comunicador.

La polémica surgió tras los comentarios ofensivos de Beto Ortiz en su programa del martes, donde llamó a Leiva "Fiona, novia de Shrek" y la acusó de buscar sin éxito oportunidades laborales en otros canales. Las declaraciones de Ortiz, calificadas de ofensivas por muchos, generaron una ola de reacciones en redes sociales, aumentando la atención sobre la tensa relación entre ambos conductores.