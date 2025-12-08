Aixa Sosa, actual pareja de Mauricio Diez Canseco, reveló que prefiere mantener distancia con Dailyn Curbelo, expareja del empresario y madre de sus mellizos. La argentina explicó que la cantante cubana tiene actitudes que sobrepasan lo demostrativo con el popular 'Brad Pizza'. Según explicó, esta situación generó incomodidad en su entorno familiar.

La integrante de 'Las chicas doradas' señaló que entiende que las expresiones de afectos de Dailyn son parte de su personalidad; sin embargo, optó por tomar distancia para evitar tensiones. Como se recuerda, Aixa estuvo presente en la celebración de los tres meses de los mellizos de Mauricio y Dailyn, un encuentro que reunió a todos los hijos del pizzero. En ese entonces, la argentina se mostró feliz de conocer a la cantante cubana y le deseó éxitos.

Aixa prefiere mantener las distancias con Dailyn Curbelo

Aixa narró que, entre Mauricio Diez Canseco y Dailyn, existía un nivel de familiaridad que no logra comprender, aunque reconoce que es parte de la cultura de la artista cubana. No obstante, admitió que dicha cercanía le resulta incómoda. Y aunque la argentina participó en un evento familiar cargado de cordialidad entre ambas mujeres, esa buena relación hoy queda en duda tras las recientes revelaciones de la integrante de 'Las vedettes doradas de Argentina'.

“Con Dailyn era muy cariñosa con él delante mío, en mi familia. Es por eso que a él lo tengo apartado por ese tema. Pero su cultura es así, cubana. Las cubanas son como muy cariñosas; yo no la entiendo porque soy argentina”, declaró.

¿Quién es Aixa Sosa, la joven pareja de Mauricio Diez Canseco?

Aixa Sosa es una joven modelo y personal trainer de 27 años. Es una figura conocida en el espectáculo por formar parte del grupo artístico Las Vedettes Doradas de Argentina. Aixa y Mauricio se conocieron en una reunión organizada por amigos en común en 2024.

La joven busca abrirse camino en el ámbito del entretenimiento con su propio programa 'Aixa Fitness', disponible en YouTube. Además, ha expresado su entusiasmo por convertirse en vedette.