Mauricio Diez Canseco comparte detalles sobre su vida personal, incluida su relación con Aixa Sosa y su rol como padre de los mellizos de Dailyn Curbelo. Foto: Adrián Sarria / URPI -LR | Foto: Adrián Sarria / URPI -LR

El arte peruano está de luto por la muerte de Guillermo Rossini, sin embargo, el show tiene que continuar. Así lo dejaron saber Manolo Rojas, Fernando Armas y Mauricio Diez Canseco, quienes se hicieron presentes en la conferencia de prensa del productor y coreógrafo Julio Zevallos, quien celebrarán sus 45 años de trayectoria televisiva este jueves 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

En conversación con La República, Mauricio Diez Canseco reconoció el aporte de Guillermo Rossini al arte peruano y también se animó a contar detalles de su vida privada, como su noviazgo con la argentina Aixa Sosa y su rol de padre de los mellizos de Dailyn Curbelo. Además, aclaró qué le pasó tras someterse a retoques estéticos, que le valió duras críticas de parte de Magaly Medina.

“Fue el padre de casi todos los artistas, desde la época en que empezó ‘Risas y salsa’ con Guille y hasta hace poco le he visto celebrar los cumpleaños. Es más, Daysi (Ontaneda) siempre lo acompañaba porque era parte de ese grupo, como Manolo y Fernando. Es una gran partida y nos dejan muchas lecciones buenas porque siempre fue un hombre AMP (aptitud mental positiva)”, indicó el popular ‘Brad pizza’.

Mauricio Diez Canseco luce renovado tras operaciones



Tras iniciar un romance con Aixa Sosa, el dueño de la cadena de Rústica quiso cambiar su aspecto físico. Además de mejorar su alimentación y llevar una vida sana, el empresario se sometió a diversas operaciones o retoques estéticos para verse más joven; sin imaginarse que Magaly Medina se burlaría de él en televisión nacional.

Mauricio Diez Canseco no tuvo problemas en admitir que entró al quirófano y, además, contó por qué lució un poco desmejorado. “Me hice unas operaciones y el ojo se me cayó y después ya el cirujano me lo ha podido corregir. Estaba hinchado”, dijo el empresario de 61 años, antes de que su novia dijera que ahora se le ve muy bien. “Tengo la edad de Magaly y de Gisela. Nacimos en el año 64 los tres”.

Mauricio Diez Canseco feliz de compartir con los hijos que tuvo con Dailyn Curbelo



En otro momento de la entrevista, Diez Canseco se mostró emocionado porque no deja de compartir momentos con sus mellizos, que en los próximos días cumplirán siete meses de vida. Asimismo, recordó que él accedió a convertirse en el padre de los hijos de Dailyn Curbelo por el cariño que le tiene a la salsera cubana.

Finalmente, Mauricio reveló que, aunque no ha sido fácil para Aixa entender su decisión de ser el padre de los hijos de Dailyn sin tener una relación sentimental, ambos están felices por compartir con los pequeños.