HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Mauricio Diez Canseco reaparece recuperado tras operaciones y aclara por qué lucía diferente: “Estaba hinchado”

Mauricio Diez Canseco le responde a Magaly Medina tras burlarse de su cambio físico y aclara qué le pasó en el rostro. “Me hice unas operaciones y el ojo se me cayó”, comentó el empresario, tras lucir recuperado.


Mauricio Diez Canseco comparte detalles sobre su vida personal, incluida su relación con Aixa Sosa y su rol como padre de los mellizos de Dailyn Curbelo. Foto: Adrián Sarria / URPI -LR
Mauricio Diez Canseco comparte detalles sobre su vida personal, incluida su relación con Aixa Sosa y su rol como padre de los mellizos de Dailyn Curbelo. Foto: Adrián Sarria / URPI -LR | Foto: Adrián Sarria / URPI -LR

El arte peruano está de luto por la muerte de Guillermo Rossini, sin embargo, el show tiene que continuar. Así lo dejaron saber Manolo Rojas, Fernando Armas y Mauricio Diez Canseco, quienes se hicieron presentes en la conferencia de prensa del productor y coreógrafo Julio Zevallos, quien celebrarán sus 45 años de trayectoria televisiva este jueves 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

En conversación con La República, Mauricio Diez Canseco reconoció el aporte de Guillermo Rossini al arte peruano y también se animó a contar detalles de su vida privada, como su noviazgo con la argentina Aixa Sosa y su rol de padre de los mellizos de Dailyn Curbelo. Además, aclaró qué le pasó tras someterse a retoques estéticos, que le valió duras críticas de parte de Magaly Medina.

TE RECOMENDAMOS

ARTISTAS DISTANCIADOS DE SUS PADRES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

“Fue el padre de casi todos los artistas, desde la época en que empezó ‘Risas y salsa’ con Guille y hasta hace poco le he visto celebrar los cumpleaños. Es más, Daysi (Ontaneda) siempre lo acompañaba porque era parte de ese grupo, como Manolo y Fernando. Es una gran partida y nos dejan muchas lecciones buenas porque siempre fue un hombre AMP (aptitud mental positiva)”, indicó el popular ‘Brad pizza’.

PUEDES VER: Mauricio Diez Canseco luce radical cambio facial tras someterse a retoques estéticos y Magaly reacciona: 'Es otro'

lr.pe

Mauricio Diez Canseco luce renovado tras operaciones

Tras iniciar un romance con Aixa Sosa, el dueño de la cadena de Rústica quiso cambiar su aspecto físico. Además de mejorar su alimentación y llevar una vida sana, el empresario se sometió a diversas operaciones o retoques estéticos para verse más joven; sin imaginarse que Magaly Medina se burlaría de él en televisión nacional.

Mauricio Diez Canseco no tuvo problemas en admitir que entró al quirófano y, además, contó por qué lució un poco desmejorado. “Me hice unas operaciones y el ojo se me cayó y después ya el cirujano me lo ha podido corregir. Estaba hinchado”, dijo el empresario de 61 años, antes de que su novia dijera que ahora se le ve muy bien. “Tengo la edad de Magaly y de Gisela. Nacimos en el año 64 los tres”.

PUEDES VER: Mauricio Diez Canseco sorprende al confesar que su novia, Aixa Sosa, no quiere contraer matrimonio con él: 'Como me casé y luego divorcié'

lr.pe

Mauricio Diez Canseco feliz de compartir con los hijos que tuvo con Dailyn Curbelo

En otro momento de la entrevista, Diez Canseco se mostró emocionado porque no deja de compartir momentos con sus mellizos, que en los próximos días cumplirán siete meses de vida. Asimismo, recordó que él accedió a convertirse en el padre de los hijos de Dailyn Curbelo por el cariño que le tiene a la salsera cubana.

Finalmente, Mauricio reveló que, aunque no ha sido fácil para Aixa entender su decisión de ser el padre de los hijos de Dailyn sin tener una relación sentimental, ambos están felices por compartir con los pequeños.

Notas relacionadas
Mauricio Diez Canseco enternece las redes sociales al celebrar el primer Halloween de sus mellizos: “Dos milagros maravillosos”

Mauricio Diez Canseco enternece las redes sociales al celebrar el primer Halloween de sus mellizos: “Dos milagros maravillosos”

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco sorprende al confesar que su novia, Aixa Sosa, no quiere contraer matrimonio con él: "Como me casé y luego divorcié"

Mauricio Diez Canseco sorprende al confesar que su novia, Aixa Sosa, no quiere contraer matrimonio con él: "Como me casé y luego divorcié"

LEER MÁS
Actriz cubana Lisandra Lizama confirma su divorcio de Mauricio Diez Canseco tras 2 años y medio de espera: "Se calmaron las aguas"

Actriz cubana Lisandra Lizama confirma su divorcio de Mauricio Diez Canseco tras 2 años y medio de espera: "Se calmaron las aguas"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

LEER MÁS
Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

LEER MÁS
Josi Martínez pierde la paciencia con Katia Palma en 'Esto es guerra' por fuerte reclamo: "No tienes por qué humillarnos"

Josi Martínez pierde la paciencia con Katia Palma en 'Esto es guerra' por fuerte reclamo: "No tienes por qué humillarnos"

LEER MÁS
Esposo de Silvia Cornejo buscó ‘negociar’ con reportero de Magaly Medina tras ser abordado por ampay con su exnovia: “Te ofrezco algo”

Esposo de Silvia Cornejo buscó ‘negociar’ con reportero de Magaly Medina tras ser abordado por ampay con su exnovia: “Te ofrezco algo”

LEER MÁS
Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

LEER MÁS
Magaly Medina expone a Said Palao y revela cuánto ganaría el esposo de Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’

Magaly Medina expone a Said Palao y revela cuánto ganaría el esposo de Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Espectáculos

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

'Metiche' reemplazará a Karla Tarazona y Christian Domínguez en la conducción de ‘Préndete’: "Asumo un nuevo reto"

Magaly Medina expone a Said Palao y revela cuánto ganaría el esposo de Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025