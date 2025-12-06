HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Nicola Porcella celebra su nuevo emprendimiento en México alejado de las cámaras de televisión

Nicola Porcella dejar atrás las cámaras de televisión y emprendió en el mundo de la panadería, junto a otros galanes de Televisa. Además, el exparticipante de 'La casa de los famosos' atenderá a los comensales en un evento especial este 6 de diciembre.

Nicola Porcella incursiona en el mundo de la panadería Foto: Composición LR
Nicola Porcella incursiona en el mundo de la panadería Foto: Composición LR

Nicola Porcella, de 37 años, sorprendió al dar un giro inesperado en su fructífera carrera y dejar atrás las cámaras de televisión. Tras ser parte de una novela en Televisa, el actor y presentador peruano volcó todo su entusiasmo en emprender en el mundo de la panadería junto a Emilio Osorio, Ernesto Laguardia y Omar Fierro, en México, país donde reside desde el 2020. 

En una entrevista para un conocido medio mexicano, el exparticipante de 'La casa de los famosos', programa que afianzó su presencia en el país azteca, contó que apostó por convertirse en socio y figura clave de FunPan, una innovadora cadena de panadería que busca revolucionar el consumo del pan dulce, como propuestas como conchas psicodélicas y croissant que desafían las dietas.

Nicola Porcella dejó las cámaras por la panadería

Acostumbrado a los flashes y los sets de televisión, Nicolla Porcela se arriesgó al incursionar en el ámbito empresarial gastronómico, sumándose a la tendencia de las celebridades y personajes de internet que invierten en negocios con conceptos originales y llamativos, dirigidos a público atento al próximo movimiento de sus personajes favoritos. La disruptiva panadería, también contará con reconocidas figuras del entretenimiento mexicano como Daniel Elbittar, Juan Osorio y Eva Daniela

Tras su paso por Televisa en la novela 'Amanecer' y su salida de 'Hoy', Porcella compartió con entusiasmo detalles sobre su nuevo negocio: "Tuvimos la primera degustación de FunPan. Estamos perfeccionando todos los detalles para ofrecerles un producto de calidad, delicioso, con explosiones de sabores y diferentes mezclas". Además, el amigo de Wendy Guevara anunció que FunPan abrirá nuevos puntos de ventas en Plaza Satélite, Parque Antenas, Parque Tepeyac y en su fábrica en Coyoacán.

¿Qué es FunPan, el nuevo negocio de Nicola Porcella?

En su página web, FunPan se presenta como un concepto innovador: "la panadería que decidió romper las reglas y volverlas a hornear con más sabor, más color y cero vergüenza". Además, ofrece a sus comensales la oportunidad de decorar, crear y rellenar sus propios panes, haciendo que cada visita sea única e irrepetible. Es un espacio pensado tanto para niños como para personas adultas.  

El sábado 6 de diciembre, Nicolla Porcella estará en el Parque Las Antenas en un evento interactivo con sus fans, donde él mismo, junto a Emilio Osorio, Ernesto La Guardia y Daniel Elbittar, atenderá al público. En redes sociales, anunciaron el evento con la frase: "Tres galanes estarán atendiéndote. Además, los usuarios dejaron comentarios como: "¿A qué hora sales por el pan, Nicolla?", "Nicola se tomó en serio el papel de Camilo siendo panadero", "Felicidades, Nicola", "Dios te bendiga en este nuevo negocio", entre otras reacciones positivas.  

