Durante las últimas horas, Nicola Porcella ha estado en el centro de una controversia que lo ha enfrentado con parte del público peruano. El actor, que actualmente reside en México y goza de popularidad en el país norteamericano tras su debut en 'La casa de los famosos', fue duramente criticado por una actitud que muchos interpretaron como un rechazo a su nacionalidad. Las redes sociales se encendieron y figuras como Magaly Medina no tardaron en pronunciarse, calificándolo de "huachafísimo y atorrante".

Ante el aluvión de críticas, Porcella publicó un extenso comunicado en sus historias de Instagram, donde explicó el contexto de sus palabras. En el mensaje, no solo aclaró su postura, sino que también expuso el dolor que arrastra por experiencias vividas en su país natal.

TE RECOMENDAMOS MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

"Estoy resentido con cierta gente allá": Nicola se defiende tras polémica

Nicola Porcella explicó que la situación que desató la controversia fue parte de una dinámica televisiva enfocada en sanar heridas personales. "Ese juego trataba de constelar y sanar heridas pasadas. Todo el mundo sabe que yo tuve muy malos momentos en mi país, y a eso se refería, no a que no me sienta orgulloso de ser peruano", señaló.

En su mensaje, el actor de 'Amanecer' también abordó su decisión de radicar en el país norteamericano. "Yo no vivo allá (en Perú), no porque no quiera, sino porque me cerraron las puertas por mucho tiempo y México me dio la oportunidad otra vez. Por eso le estoy tan agradecido", afirmó. Sin embargo, reconoció que su carrera en Perú fue clave para llegar a donde está: "Soy consciente de que, si no fuera por todo lo que hice en Perú, no estaría acá. Y en todas las entrevistas lo digo". Luego, añadió con firmeza: "Tampoco voy a mentir: sí estoy resentido con cierta gente allá, pero es gente específica, no con mi país".

Nicola Porcella, entre el dolor y el agradecimiento

En esa línea, el exchico reality de 'Esto es guerra' reclamó por qué no se resaltaban sus declaraciones en las que se mostraba agradecido con su país natal. "¿Por qué no muestran todas mis entrevistas donde digo que estoy orgulloso de ser peruano y que trato de poner un granito de arena para que vean que sí podemos triunfar en otros mercados? Eso no lo sacan", recriminó.

El ex de Angie Arizaga reflexionó sobre el proceso emocional que vivió en el programa mexicano. "Fue un show donde tenía que sanar todo lo que me pasó en Perú, no tenía nada que ver con haber nacido allá. Cuando me decían 'acepta tus raíces' era aceptar todo lo que viví y entender que eso me enseñó". Finalmente, reafirmó su identidad: "Quiero que quede claro que soy orgullosamente peruano y siempre lo voy a decir. Eso no quita que también haya gente que siempre busca hacer daño sin justificación". En otro medio, en esta caso en TikTok, publicó un video volviendo abordar su defensa.