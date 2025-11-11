HOYSuscripcion LR Focus

'Amanecer', telenovela de Nicola Porcella con Fernando Colunga, llega a América TV: fecha de estreno, cómo ver y todo lo que debes saber

La telenovela 'Amanecer' se emitirá por América Televisión tras su éxito en México. El exchico reality Nicola Porcella conforma el reparto estelar junto a los aclamados Fernando Colunga y Livia Brito.

La telenovela 'Amanecer'. con Fernando Colunga y Nicola Porcella, llegó a su final el 24 de octubre con 80 capítulos. | Foto: Las Estrellas

Tras una exitosa temporada en México y meses de expectativa en la región, una de las telenovelas más comentadas del año en Latinoamérica alista su arribo a América Televisión. 'Amanecer', la producción de TelevisaUnivisión que reúne a Fernando Colunga, Livia Brito y Nicola Porcella, promete cautivar al público en Perú con una historia intensa marcada por secretos, emociones contenidas y nuevas oportunidades.

El drama, que marcó el debut actoral del exchico reality de 'Esto es guerra' en la ficción mexicana, llega respaldado por una sólida campaña promocional y el interés de una audiencia que ha seguido de cerca su recorrido internacional, más allá de las polémicas que rodearon al actor limeño. Ahora, el turno es de los espectadores peruanos, quienes seguirán los capítulos de este drama a través del canal que fue la casa de Porcella durante varios años.

PUEDES VER: Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

¿Cuándo y a qué hora se estrena la telenovela 'Amanecer' en América TV?

La telenovela 'Amanecer' se estrena oficialmente este jueves 20 de noviembre a las 4.00 p. m. por América TV. El anuncio fue confirmado por el canal a través de sus plataformas digitales, donde se ha promocionado la serie como una historia que "te robará el corazón". La franja horaria elegida busca captar al público que sigue las producciones románticas y familiares, justo en el bloque vespertino donde América TV ha consolidado su audiencia.

El estreno de 'Amanecer' en Perú se da luego de su emisión en América del Norte, donde fue transmitida por Las Estrellas (México), Univisión (Estados Unidos), sus respectivas plataformas y el servicio de streaming ViX. La historia gira en torno a un triángulo amoroso marcado por secretos del pasado, conflictos entre padres e hijos, y la búsqueda de redención.

PUEDES VER: Rebeca Escribens viaja a España para celebrar graduación de su hijo mayor en prestigiosa universidad: "Soy una madre orgullosa"

¿Cómo ver la telenovela 'Amanecer' por América TV?

Para seguir la telenovela 'Amanecer' en Perú, basta con sintonizar América TV en su señal abierta (canal 4) o a través de operadores de televisión por cable como Claro y DirecTV. Se espera que la novela también esté disponible a través de la plataforma digital AméricaTVGO, donde los episodios de los programas suelen estar disponibles en simultáneo o poco después de su emisión en vivo.

Producida por Juan Osorio y dirigida por Eric Morales y Bonnie Cartas, 'Amanecer' narra la historia de Leonel Carranza (Fernando Colunga), un hacendado marcado por la tragedia que culpa a la familia Palacios de sus desgracias. En busca de venganza, obliga a Alba (Livia Brito), la hija menor de los Palacios, a casarse con él. Lo que inicia como un acto de revancha se convierte en una relación compleja, mientras el pueblo se sacude por secretos y tensiones familiares. Nicola Porcella interpreta a Camilo Palacios, el hermano de Alba.

