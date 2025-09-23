HOYSuscripcion LR Focus

Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Francisca Aronsson cuenta cómo reaccionaron sus padres al revelarles que haría un desnudo en serie española: "Le costó"

La actriz peruana narró su participación en 'La chica de nieve' de la plataforma de streaming Netflix, donde protagonizó un desnudo. Su experiencia fue contada en el podcast 'MoodCast'.

En el podcast MoodCast, Francisca Aronsson declaró su experiencia al hacer un desnudo.
En el podcast MoodCast, Francisca Aronsson declaró su experiencia al hacer un desnudo.

En el podcast 'MoodCast', Francisca Aronsson recordó su aparición como 'Allison Hernández' en 'La chica de nieve' y contó las respuestas de sus papás al revelar que haría un desnudo en la serie española de Netflix. A pesar de la flexibilidad que ha gozado la actriz peruana dentro de su carrera, aseguró que su familia, inicialmente, mostró oposición a ese papel.

La popular 'Pecas' resaltó que era fan de la serie desde su primera temporada y que en la segunda, donde recién apareció, sintió que realizar un desnudo era un reto en su trayectoria profesional. A pesar de ello, Francisca expresó que pudo enfocarse en la responsabilidad que tenía dentro del set.

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los padres Francisca Aronsson ante grabar un desnudo?

En el podcast 'MoodCast' le preguntaron a la actriz qué pensaron sus padres cuando se enteraron de que su hija realizaría un desnudo en la serie 'La chica de nieve'. "Mi papá no quería. Pero lo bueno de mis padres es que siempre me han dado libertad para elegir lo que yo quiera para mi carrera", señaló la actriz peruana.

Resaltó que su mamá tampoco estuvo de acuerdo, pero que finalmente aceptó. Además, Francisca resaltó que el desnudo que protagonizó no estuvo dentro de una escena de relaciones sexuales. De hecho, su personaje estaba muerto y el momento trataba de cuando los protagonistas de la historia buscaron a 'Allison' en la morgue.

lr.pe

¿Cómo se sintió Francisca Aronsson cuando protagonizó el desnudo?

Francisca destacó que realizar un desnudo para una serie o película representa un reto para el actor. Para ello, contó que se mentaliza para separar quién es ella, como Francisca Aronsson, del personaje que protagonizará. Por tanto, lo que salga en pantalla no muestra quién realmente es como persona.

"No puedo dejar que mis inseguridades como Fran interfieran en los personajes, porque ellos no son Fran y nunca serían yo, a pesar de que estén tomando prestado mi cuerpo y mis emociones", indicó la actriz en 'MoodCast'. De todos modos, recordó con humor la primera vez que la producción de la serie española preparaba la escena mientras ella estaba desnuda en el set.

