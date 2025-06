“Cuesta creerlo”: Francisca Aronsson tras ser elegida una de las 50 mujeres más poderosas del Perú por Forbes

Francisca Aronsson, de 19 años, ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas del Perú. Este importante listado destaca a figuras femeninas que están transformando su entorno con impacto, liderazgo y visión.

La actriz sueco-peruana celebró el logro y reveló que todavía le cuesta creer que, a su tan corta edad, haya sido considerada en este relevante ranking. Más allá de su participación en exitosas producciones de Netflix y otras plataformas, como ‘La chica de nieve’, ‘La Lola’ o ‘Perra vida’, la también influencer fue reconocida por su labor de activista juvenil.

Su trabajo también se enfoca en la defensa de los derechos de la infancia, el empoderamiento de las mujeres y el uso consciente de su voz en espacios de alto alcance.

¿Qué dijo Francisca Aronsson tras ser elegida como una de las mujeres más poderosas del Perú?

“Todavía me cuesta creerlo… Estoy muy agradecida y profundamente emocionada por este reconocimiento con mis 19 años… Ser actriz ha sido mi pasión desde siempre, pero también mi forma de comunicar, conectar y usar mi voz con propósito”, escribió en un inicio Francisca Aronsson en Instagram.

La joven actriz también reflexionó sobre el valor de este reconocimiento por Forbes. “Conozco el peso de lo que significa Forbes. Desde niña me inspiraron las historias de mujeres increíbles que veía en sus páginas. Hoy, verme ahí, entre ellas… es un honor inmenso”, concluyó la joven actriz, quien en Perú participó en producciones importantes como ‘Al fondo hay sitio’ y ‘Pituca sin lucas’.

Francisca Aronsson celebró ser una de las 50 mujeres más poderosas del Perú. Foto: Instagram.

Fransica Aronsson habla de las producciones peruanas: “Los hemos acostumbrado a las mediocres”

Francisca Aronsson no se guardó nada al hablar sobre la situación del cine y la televisión en el Perú. En entrevista con Mónica Delta, la actriz de 19 años señaló que uno de los grandes problemas de la industria es la falta de respaldo estatal, pero también fue crítica con el propio contenido que se produce en el país.

“Hemos acostumbrado al público peruano a ver ese tipo de producciones mediocres. Perdón, pero es la verdad”, dijo con firmeza. “Es algo muy complejo y, al mismo tiempo, muy lamentable. Es una realidad que he ido entendiendo con los años”, añadió.

Para Francisca, si bien hay contenidos locales que tienen éxito, eso no siempre significa calidad. Y advirtió que, mientras no se eleve el nivel de las producciones, difícilmente llegará apoyo del extranjero. “Ningún país se lanza a financiar un proyecto en Perú porque saben que todavía no estamos al nivel de hacer algo que migre a otros países y sea un éxito internacional”, afirmó.