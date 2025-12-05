HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Samahara Lobatón reaparece en discoteca durante show en vivo de Bryan Torres: "No voy a privarme de salir"

Samahara Lobatón fue vista en una discoteca, donde compartió con amigos. En el mismo lugar llegó a cantar su expareja, Bryan Torres; sin embargo, ella negó haberlo visto. "Me fui a la mitad de la hora", comentó.

Samahara Lobatón volvió a acaparar miradas tras reaparecer en una conocida discoteca capitalina, donde disfrutó de la noche acompañada de un grupo de amigos cercanos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, en el mismo lugar, también se encontraba su expareja y padre de sus dos últimos hijos, Bryan Torres, una coincidencia que llega justo en medio de la mediática separación que ambos anunciaron públicamente hace apenas unas semanas.

De acuerdo con el reportaje emitido por 'Magaly TV, La Firme', Lobatón ocupó un box muy cerca del escenario, zona desde donde se aprecia de manera directa a los artistas invitados. Esa cercanía generó especulaciones, pues muchos interpretaron su presencia como un posible acercamiento al cantante. No obstante, Lobatón Klug —consultada por el reportero del programa— salió al frente para aclarar la situación.

“Yo me fui a la mitad de la hora porque hoy tengo que trabajar. A la mitad de que ellos estaban cantando, yo me fui”, explicó Samahara, restando importancia a cualquier lectura malintencionada. Además, fue firme al señalar: “Yo nunca me paré en el balcón para verlo, nunca estuve viéndolo ni cantando”.

Samahata Lobatón no niega volver con Bryan Torres

Al ser preguntada sobre una eventual reconciliación con el padre de sus hijos, la influencer optó por la cautela: “Ummm… de verdad, los temas de Bryan los voy a dejar”. Aunque evitó cerrar del todo la puerta, se mostró prudente y recordó que ambos aún atraviesan un proceso de conciliación que permanece en curso. Pese a todo, la noche donde salió a divertirse terminó sin mayores incidentes, pero la coincidencia ha reavivado la atención del público y de la prensa, que siguen de cerca los pasos de la mediática expareja.

