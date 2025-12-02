Samahara Lobatón compartió un mensaje reflexivo en sus redes sociales luego de la versión de Bryan Torres sobre su ruptura sentimental. | Foto: composición LR/El Popular/Willax

Luego de que el cantante Bryan Torres diera su versión sobre el fin de la relación, la influencer Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje que muchos interpretaron como una posible indirecta. A pesar de no mencionar explícitamente a su expareja, sus palabras dejaron entrever que no estaría del todo conforme con sus declaraciones, lo que generó diversas especulaciones en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón compartió en una de sus historias un mensaje cargado de reflexión, el cual muchos de sus seguidores interpretaron como una respuesta indirecta a las declaraciones de Bryan Torres.

Al parecer, las palabras de su expareja no le habrían agradado, lo que evidenció una clara diferencia entre lo que ambos sienten tras la separación. El mensaje de Samahara dio a entender que no comparte del todo la versión expuesta por Bryan Torres y que, pese a optar por expresarse de manera sutil, muchos lo interpretaron como un llamado de atención o una postura firme frente a lo dicho por el cantante de salsa.

''A las personas que siempre se victimizan pesar de sus malas acciones hay que mantenerlas bien lejos. Porque son capaces de apuñarlas así mismos solo para decir que fuiste tú'', decía en su publicación.

La ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres

Es importante recordar que el anuncio de su ruptura definitiva con Bryan Torres lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó que su relación había llegado a su fin. En su mensaje, remarcó que la decisión se debía al descubrimiento de una conducta que representaba una falta de respeto y compromiso por parte del salsero.

Por su parte, Bryan Torres evitó dar más detalles sobre las razones mencionadas por la influencer y se limitó a señalar que prefiere priorizar el bienestar de sus hijas y de su entorno más cercano.