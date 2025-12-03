HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Atentado criminal y Fiscalía bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Jorge Benavides regresa a Panamericana TV después de 35 años y le dice adiós a ATV: “Muy feliz”

Jorge Benavides sorprendió al reaparecer en la preventa de Panamericana Televisión, donde fue presentado como una de las grandes apuestas del 2026. Emocionado, recordó sus inicios en ‘Trampolín a la Fama’.

Jorge Benavides decidió regresar a la casa televisora donde inició su carrera Foto / Composición: LR
Jorge Benavides decidió regresar a la casa televisora donde inició su carrera Foto / Composición: LR

Jorge Benavides protagonizó una de las mayores sorpresas durante la preventa de Panamericana Televisión. Al ritmo de la clásica intro de su primer programa propio, 'JB, el imitador', el actor cómico fue presentado por Christian Rivero, marcando así su regreso a la 'Esquina de la televisión' después de 35 años. El público lo recibió entre aplausos. 

Notablemente emocionado, Benavides subió al escenario y recordó sus inicios junto a Augusto Ferrando. "Estoy feliz de regresar a Panamericana Televisión. Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en ‘Trampolín a la Fama’ en el año 84. A Augusto Ferrando le encantó cuando me vio. Yo tenía 18 años y 40 kilos menos”, bromeó el imitador. “Entonces, se puede decir que aquí me inicié realmente”, enfatizó.

TE RECOMENDAMOS

SATURNO RETRÓGRADO PODRÍA AFECTAR ÁREAS DE TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Alfredo Benavides confiesa el inesperado motivo por el que Jorge Benavides lo despidió del ‘Wasap de JB’: 'Se molestó'

lr.pe

Jorge Benavides regresa a Panamericana TV

Jorge Benavides precisó que, aunque ya forma parte de Panamericana TV, aún quedan varios detalles por definir. “Todavía no tenemos fecha, todavía no tenemos el nombre del programa. Obviamente será algo nuevo”, comentó.  Su retorno se produce tras liderar durante años, en ATV, el programa humorístico de mayor rating de los sábados, consolidando una carrera que continúa vigente en la televisión peruana.

Asimismo, JB se tomó un momento para agradecer al canal que lo albergó en los últimos años. "Pero antes de terminar mi participación, quiero dar un agradecimiento muy especial al señor Marcelo Cúneo de ATV, que es mi actual casa. Mi contrato termina a fin de año, pero él ha tenido la generosidad de darme permiso para estar aquí, en la preventa de Panamericana”, señaló.

PUEDES VER: Jorge Benavides dejaría ATV y se sumaría a las filas de Panamericana TV para el 2026, según Christian Bayro

lr.pe

Jorge Benavides se despide de ATV

Ante la sorpresa de todos, Jorge Benavides destacó su experiencia en ATV. “He pasado cinco años increíbles, cinco años maravillosos en ATV. El trato ha sido excelente”, aseguró. “He estado muy feliz de estar ahí, pero así somos los artistas: vamos rotando por diferentes canales, y en esta oportunidad me toca con Panamericana”, expresó, dejando en claro que su salida se da en buenos términos.

Por último, el imitador destacó la trayectoria de Susana Umbert, directora de Contenidos de Panamericana TV. “¿Y sabes lo que me da confianza de estar ahorita en Panamericana? Es estar de la mano de una de las mujeres más exitosas en la industria televisiva, como es mi jefa y amiga, Susana Umbert”, expresó.  Para cerrar, añadió: "Gracias, Susana, por pensar en mí. Gracias a Panamericana y feliz. Aquí voy a poner el 1000 % para que disfruten de un nuevo programa de JB”. 

Notas relacionadas
Jorge Benavides dejaría ATV y se sumaría a las filas de Panamericana TV para el 2026, según Christian Bayro

Jorge Benavides dejaría ATV y se sumaría a las filas de Panamericana TV para el 2026, según Christian Bayro

LEER MÁS
Andrés Hurtado 'Chibolín': PJ ordena levantarle el secreto de las comunicaciones, el de sus hijas y Jorge Benavides

Andrés Hurtado 'Chibolín': PJ ordena levantarle el secreto de las comunicaciones, el de sus hijas y Jorge Benavides

LEER MÁS
Jorge Benavides se burla de Dayanita por asegurar que le hicieron brujería en su trabajo: "El diablo se cobra el favor que hace"

Jorge Benavides se burla de Dayanita por asegurar que le hicieron brujería en su trabajo: "El diablo se cobra el favor que hace"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

LEER MÁS
Yahaira Plasencia revela incómodo momento que pasó en aeropuerto al encontrarse con Jefferson Farfán: "¡Qué vergüenza!"

Yahaira Plasencia revela incómodo momento que pasó en aeropuerto al encontrarse con Jefferson Farfán: "¡Qué vergüenza!"

LEER MÁS
Abel Lobatón impacta con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

Abel Lobatón impacta con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

LEER MÁS
Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: "Necesita mi atención"

Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: "Necesita mi atención"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel reaparece en preventa de Panamericana y anuncia su regreso a la TV: “Vuelvo a donde fui feliz”

Gisela Valcárcel reaparece en preventa de Panamericana y anuncia su regreso a la TV: “Vuelvo a donde fui feliz”

LEER MÁS
Magaly Medina critica a Samantha Batallanos tras presumir exclusivo penthouse en San Isidro: ''Me gustaría saber si una persona pueda pagar sus gastos''

Magaly Medina critica a Samantha Batallanos tras presumir exclusivo penthouse en San Isidro: ''Me gustaría saber si una persona pueda pagar sus gastos''

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025