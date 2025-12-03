Jorge Benavides protagonizó una de las mayores sorpresas durante la preventa de Panamericana Televisión. Al ritmo de la clásica intro de su primer programa propio, 'JB, el imitador', el actor cómico fue presentado por Christian Rivero, marcando así su regreso a la 'Esquina de la televisión' después de 35 años. El público lo recibió entre aplausos.

Notablemente emocionado, Benavides subió al escenario y recordó sus inicios junto a Augusto Ferrando. "Estoy feliz de regresar a Panamericana Televisión. Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en ‘Trampolín a la Fama’ en el año 84. A Augusto Ferrando le encantó cuando me vio. Yo tenía 18 años y 40 kilos menos”, bromeó el imitador. “Entonces, se puede decir que aquí me inicié realmente”, enfatizó.

Jorge Benavides regresa a Panamericana TV

Jorge Benavides precisó que, aunque ya forma parte de Panamericana TV, aún quedan varios detalles por definir. “Todavía no tenemos fecha, todavía no tenemos el nombre del programa. Obviamente será algo nuevo”, comentó. Su retorno se produce tras liderar durante años, en ATV, el programa humorístico de mayor rating de los sábados, consolidando una carrera que continúa vigente en la televisión peruana.

Asimismo, JB se tomó un momento para agradecer al canal que lo albergó en los últimos años. "Pero antes de terminar mi participación, quiero dar un agradecimiento muy especial al señor Marcelo Cúneo de ATV, que es mi actual casa. Mi contrato termina a fin de año, pero él ha tenido la generosidad de darme permiso para estar aquí, en la preventa de Panamericana”, señaló.

Jorge Benavides se despide de ATV

Ante la sorpresa de todos, Jorge Benavides destacó su experiencia en ATV. “He pasado cinco años increíbles, cinco años maravillosos en ATV. El trato ha sido excelente”, aseguró. “He estado muy feliz de estar ahí, pero así somos los artistas: vamos rotando por diferentes canales, y en esta oportunidad me toca con Panamericana”, expresó, dejando en claro que su salida se da en buenos términos.

Por último, el imitador destacó la trayectoria de Susana Umbert, directora de Contenidos de Panamericana TV. “¿Y sabes lo que me da confianza de estar ahorita en Panamericana? Es estar de la mano de una de las mujeres más exitosas en la industria televisiva, como es mi jefa y amiga, Susana Umbert”, expresó. Para cerrar, añadió: "Gracias, Susana, por pensar en mí. Gracias a Panamericana y feliz. Aquí voy a poner el 1000 % para que disfruten de un nuevo programa de JB”.