Magaly Medina resalta la historia de ‘Pol Deportes’ y solicita apoyo para su formación como narrador de fútbol

La historia del joven volvió a llamar la atención tras llegar al programa de Magaly, quien opinó sobre el esfuerzo y el camino que 'Pol Deportes' busca seguir para abrirse un espacio en el mundo deportivo.

La conductora se pronunció sobre el joven narrado que se hizo viral tras narrar un partido de la Libertadores desde un cerro. Foto: ATV
La conductora se pronunció sobre el joven narrado que se hizo viral tras narrar un partido de la Libertadores desde un cerro. Foto: ATV

‘Pol Deportes’, el joven que se volvió viral tras transmitir la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Ate, continúa generando reacciones en el mundo deportivo y del espectáculo. Su esfuerzo, su ingenio y la manera en que buscó compartir su pasión por el fútbol han llamado la atención de miles de personas en redes sociales.

La historia del adolescente, que viajó desde Andahuaylas para vivir de cerca el partido y seguir alimentando su sueño de convertirse en narrador deportivo, llegó hasta el programa de Magaly Medina. En la reciente emisión de Magaly TV, La Firme, la conductora decidió comentar sobre el tema.

Magaly Medina y su llamado de apoyo para Pol Deportes

La “urraca” inició su comentario resaltando el sacrificio que hubo detrás del momento que convirtió a Cliver Huamán en viral. Señaló que no solo llamó la atención por su talento, sino por el largo recorrido que hizo para acercarse lo más posible al estadio Monumental y vivir su primera experiencia como narrador.

“Él aspira a ser un comunicador y postular a una universidad limeña para finalmente convertirse en un periodista deportivo, que es lo que quiere ser. […] Este niño llamó la atención porque, siendo tan chiquito y viniendo de una provincia tan lejana, tuvo que pasar por diferentes situaciones hasta llegar a la capital y se colocó en un cerro”, comentó.

Asimismo, Magaly apuntó a que la visibilidad que ahora tiene el popular ‘Pol Deportes’ podría abrirle puertas importantes y mencionó que contar con apoyo académico sería clave para que siga construyendo su sueño de convertirse en periodista deportivo.

“Suerte en su carrera, ahora se va a España. Espero que este momento de visibilidad lo sepa aprovechar y que alguna universidad le dé una beca para empezar su carrera cuando termine la educación secundaria”, agregó.

