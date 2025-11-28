Armando Tafúr, productor de 'América hoy', se despide del magacín tras cinco años: "Gracias, Gise"
Armando Tafúr agradeció a cada uno de los conductores que pasaron por ‘América hoy’, especialmente a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, a quien le recomendó que nunca deje de ser auténtico.
Armando Tafúr publicó en redes sociales un extenso mensaje en el que se despide de ‘América hoy’ tras cinco años al frente del magacín matutino. Entre líneas, el productor agradeció a Gisela Valcárcel por “sacarlo de su encierro pandémico” y recordó cómo, en 2020, aceptó el reto de sacar adelante un programa que necesitaba adaptarse a tiempos difíciles marcados por la pandemia de la COVID-19.