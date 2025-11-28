Armando Tafúr publicó en redes sociales un extenso mensaje en el que se despide de ‘América hoy’ tras cinco años al frente del magacín matutino. Entre líneas, el productor agradeció a Gisela Valcárcel por “sacarlo de su encierro pandémico” y recordó cómo, en 2020, aceptó el reto de sacar adelante un programa que necesitaba adaptarse a tiempos difíciles marcados por la pandemia de la COVID-19.