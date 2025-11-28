HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Armando Tafúr, productor de 'América hoy', se despide del magacín tras cinco años: "Gracias, Gise"

Armando Tafúr agradeció a cada uno de los conductores que pasaron por ‘América hoy’, especialmente a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, a quien le recomendó que nunca deje de ser auténtico. 

Armando Zuazo se despidió de la producción del magacín matutino de América TV. Foto / Composición: LR
Armando Zuazo se despidió de la producción del magacín matutino de América TV. Foto / Composición: LR

Armando Tafúr publicó en redes sociales un extenso mensaje en el que se despide de ‘América hoy’ tras cinco años al frente del magacín matutino. Entre líneas, el productor agradeció a Gisela Valcárcel por “sacarlo de su encierro pandémico” y recordó cómo, en 2020, aceptó el reto de sacar adelante un programa que necesitaba adaptarse a tiempos difíciles marcados por la pandemia de la COVID-19.

