HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     
Espectáculos

Melissa Klug respalda a Samahara Lobatón luego de que Bryan Torres revelara la razón de su separación: "Es mi hija"

Tras el comunicado de Bryan Torres, Melissa Klug mostró su apoyo a Samahara Lobatón en medio de la polémica separación que involucra también a la hija mayor del salsero.

Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón. Foto: composición LR/difusión
Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón. Foto: composición LR/difusión

Luego de que Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaran el fin de su relación, el programa 'América hoy' compartió la respuesta de Melissa Klug, quien expresó su respaldo a la creadora de contenido en medio de la polémica que involucra a la hija mayor del salsero. La 'Blanca de Chucuito' dejó claro que mantiene su apoyo incondicional hacia la influencer, especialmente tras el comunicado del salsero sobre los motivos de la ruptura.

La chalaca, quien días atrás reapareció públicamente reconciliada con Jesús Barco en el programa 'Esta noche', señaló que será Samahara quien responda a los cuestionamientos sobre el fin de su romance con el cantante, con quien tiene dos hijos. “Mamacita, no tengo nada que comentar de esa persona, será mi hija la indicada que tiene que hablar”, respondió por mensaje a la reportera.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZAS Y FLORECIMIENTOS 2026 CON EL MAESTRO LAKSHMI | ¿QUÉ ES LA SANTA MUERTE? | ASTROMOOD

PUEDES VER: Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: 'Concentrado en la final'

lr.pe

Melissa Klug respalda a Samahara Lobatón tras comunicado de Bryan Torres

En 'América hoy', la producción del programa se comunicó con Melissa Klug para conocer su opinión sobre el comunicado de Bryan Torres, en el que el cantante afirmó que fue él quien decidió terminar la relación y negó rotundamente cualquier tipo de infidelidad. La reportera también le recordó que, días antes, la expareja había sido vista unida durante el cumpleaños de Samahara Lobatón, lo que generó sorpresa entre los televidentes por la abrupta ruptura que se reveló después.

Ante la consulta de si esperaba estas declaraciones y si mantiene su respaldo hacia Samahara Lobatón en medio de la polémica, la chalaca fue directa y reafirmó su postura. “Totalmente, es mi hija”, dejando claro que su apoyo hacia la influencer es absoluto pese al conflicto mediático que enfrenta con Bryan Torres.

PUEDES VER: Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: 'Necesita mi atención'

lr.pe

¿Por qué Samahara Lobatón y Bryan Torres se separaron?

El1 de diciembre, Samahara Lobatón, fue quien salió al frente con un comunicado sobre su separación con Bryan Torres. “Por experiencias previas -de conocimiento público- dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia. Lamentablemente, estos límites fueron vulnerados”, aseguró.

Horas más tarde, Bryan Torres publicó su propio comunicado en que aseguró que él fue quien puso fin a su relación con la hija de Melissa Klug, debido a problemas que involucran a sus hijas. “Mis hijos están involucrados en todo esto por el trato en general que se viene realizando, comenzando por Galiana, y mi entorno cercano lo sabe y por los más pequeños también”, escribió el salsero e integrante de 'Barrio fino'.

Notas relacionadas
Madre de Jesús Barco sorprende con mensaje a Melissa Klug tras reconciliarse con futbolista: “Te doy las gracias”

Madre de Jesús Barco sorprende con mensaje a Melissa Klug tras reconciliarse con futbolista: “Te doy las gracias”

LEER MÁS
Melissa Klug niega que Jesús Barco haya sido infiel y echa a los otros futbolistas: "Que salgan las mujeres a hablar"

Melissa Klug niega que Jesús Barco haya sido infiel y echa a los otros futbolistas: "Que salgan las mujeres a hablar"

LEER MÁS
Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por la que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por la que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

LEER MÁS
Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: "Necesita mi atención"

Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: "Necesita mi atención"

LEER MÁS
Javier Masías genera polémica por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

Javier Masías genera polémica por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

LEER MÁS
Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

LEER MÁS
Magaly Medina responde al gesto de su esposo tras verla bailar en aniversario de La Bella Luz: "Eso se llama amor"

Magaly Medina responde al gesto de su esposo tras verla bailar en aniversario de La Bella Luz: "Eso se llama amor"

LEER MÁS
Pamela López expone a Christian Cueva por no estar en evento especial de su hija: "No tiene conocimiento de nada"

Pamela López expone a Christian Cueva por no estar en evento especial de su hija: "No tiene conocimiento de nada"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicolás Maduro responde a EE. UU. por sus maniobras militares: “No queremos la paz de los esclavos”

Trámite de DNI electrónico gratis: lista de municipalidades que atenderán el 1 y 2 de diciembre

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Espectáculos

Jesús Barco reaparece y comparte mensaje tras anunciar reconciliación con Melissa Klug: "Lo que se viene será tan bueno"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por la que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Sebastián Lizarzaburu, el ‘Hombre roca’, se corona campeón en importante competencia de fisicoculturismo en Perú: "Estuvimos brutales"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso suspende viáticos de S/ 2.800 por semana de representación durante campaña presidencial

En solo 27 días han sido capturados 42 extorsionadores en Lima y Callao

Enrique Valderrama, candidato del APRA, fue acusado en el hurto de una laptop y un televisor en el 2012

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025