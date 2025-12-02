Melissa Klug respalda a Samahara Lobatón luego de que Bryan Torres revelara la razón de su separación: "Es mi hija"
Tras el comunicado de Bryan Torres, Melissa Klug mostró su apoyo a Samahara Lobatón en medio de la polémica separación que involucra también a la hija mayor del salsero.
Luego de que Samahara Lobatón y Bryan Torres anunciaran el fin de su relación, el programa 'América hoy' compartió la respuesta de Melissa Klug, quien expresó su respaldo a la creadora de contenido en medio de la polémica que involucra a la hija mayor del salsero. La 'Blanca de Chucuito' dejó claro que mantiene su apoyo incondicional hacia la influencer, especialmente tras el comunicado del salsero sobre los motivos de la ruptura.
La chalaca, quien días atrás reapareció públicamente reconciliada con Jesús Barco en el programa 'Esta noche', señaló que será Samahara quien responda a los cuestionamientos sobre el fin de su romance con el cantante, con quien tiene dos hijos. “Mamacita, no tengo nada que comentar de esa persona, será mi hija la indicada que tiene que hablar”, respondió por mensaje a la reportera.
Melissa Klug respalda a Samahara Lobatón tras comunicado de Bryan Torres
En 'América hoy', la producción del programa se comunicó con Melissa Klug para conocer su opinión sobre el comunicado de Bryan Torres, en el que el cantante afirmó que fue él quien decidió terminar la relación y negó rotundamente cualquier tipo de infidelidad. La reportera también le recordó que, días antes, la expareja había sido vista unida durante el cumpleaños de Samahara Lobatón, lo que generó sorpresa entre los televidentes por la abrupta ruptura que se reveló después.
Ante la consulta de si esperaba estas declaraciones y si mantiene su respaldo hacia Samahara Lobatón en medio de la polémica, la chalaca fue directa y reafirmó su postura. “Totalmente, es mi hija”, dejando claro que su apoyo hacia la influencer es absoluto pese al conflicto mediático que enfrenta con Bryan Torres.
¿Por qué Samahara Lobatón y Bryan Torres se separaron?
El1 de diciembre, Samahara Lobatón, fue quien salió al frente con un comunicado sobre su separación con Bryan Torres. “Por experiencias previas -de conocimiento público- dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia. Lamentablemente, estos límites fueron vulnerados”, aseguró.
Horas más tarde, Bryan Torres publicó su propio comunicado en que aseguró que él fue quien puso fin a su relación con la hija de Melissa Klug, debido a problemas que involucran a sus hijas. “Mis hijos están involucrados en todo esto por el trato en general que se viene realizando, comenzando por Galiana, y mi entorno cercano lo sabe y por los más pequeños también”, escribió el salsero e integrante de 'Barrio fino'.