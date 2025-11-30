Madre de Jesús Barco sorprende con mensaje a Melissa Klug tras reconciliarse con futbolista: “Te doy las gracias”
“Te doy las gracias”, declaró Gloria Bozzeta, madre de Jesús Barco, a Melissa Klug durante el programa de la Chola Chabuca.
Tras confirmarse que Melissa Klug y Jesús Barco decidieron retomar su relación en el programa de la Chola Chabuca, ‘Esta noche’, la madre del futbolista, Gloria Bozzeta le envió un mensaje a la empresaria. En él expresó su satisfacción por la decisión que tomada e incluso le agradeció.
“Te doy las gracias por el maravilloso regalo que me diste que fue mi nieta”, comenzó declarando la señora a través de un video transmitido en el programa de América TV, exponiendo la buena relación que mantiene con la influencer.
Madre de Jesús Barco envía mensaje a Melissa Klug tras reconciliarse con su hijo
Tras revelarse que Jesús Barco y Melissa Klug continuarán su relación de casi cinco años y retomarán sus planes de matrimonio, la madre del futbolista sorprendió a ‘La blanca de Chucuito’ dedicándole unas sentidas palabras.
“Sabes que te quiero mucho guapita, como nos decimos. Te doy las gracias por el maravilloso regalo que me diste que fue mi nieta, que es lo más hermoso que tengo en la vida. Siempre habrá un respeto entre nosotros y sabes el cariño que te tengo. Que todo sea éxito y este 2026 vengan con todos los parabienes para ustedes como familia”, expresó emocionada Gloria Bozzeta.
Tras ese gesto, Klug agradeció sus palabras, dejando en claro que su relación con la suegra siempre fue buena, incluso cuando estuvo a punto de terminar definitivamente con Jesús Barco.
Jesús Barco agradeció a su madre
Gloria Bozzeta no solo tuvo palabras hacia Melissa Klug, también las tuvo hacia su hijo Jesús Barco. “Desde niño, siempre fuiste un chico aplicado, un chico enfocado en lo que quería ser futbolista y lo lograste, continúa así, lucha por tus ideales, por tu familia, por esa niña tan hermosa que tienes”, señaló la madre de familia.
Ante estas palabras, el futbolista se emocionó y le agradeció a su madre por toda la educación que ella y su padre le dieron. "A mí me tocó unos padres espectaculares, luchadores, trabajadores y creo que ahora me toca retribuirles todo lo que ellos hicieron por mí y por mis hermanos. Ellos me enseñaron valores, a ser respetuosos, a llevar una vida tranquila y familiar. Sus años juntos me sirvieron de ejemplo para aplicar en mi propia familia”, compartió.