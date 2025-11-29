Madre de Jesús Barco pide al futbolista luchar por su familia tras su separación de Melissa Klug

Tras su reciente separación, Jesús Barco y Melissa Klug se sinceraron sobre su relación en el programa ‘Esta Noche’, conducido por la Chola Chabuca, donde ambos confirmaron que aún existe amor y que buscan reconstruir su vínculo con calma. Durante la emisión, el futbolista recibió un emotivo mensaje de su madre, Gloria Bozzeta, quien le pidió luchar por su familia y le dedicó palabras de cariño también hacia Melissa Klug, madre de su hija.

El programa mostró un video sorpresa en el que la madre de Jesús Barco le recordó los valores que ha heredado de su crianza: “Desde niño, siempre fuiste un chico aplicado, un chico enfocado en lo que quería ser futbolista y lo lograste, continúa así, lucha por tus ideales, por tu familia, por esa niña tan hermosa que tienes”, expresó. Asimismo, le dedicó un afectuoso mensaje a Melissa: “Sabes que te quiero mucho, 'Guapita'. Gracias por el maravilloso regalo que me diste, que fue mi nieta. Siempre habrá respeto y cariño entre nosotros”.

TE RECOMENDAMOS CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La madre de Jesús Barco le pide a su hijo luchar por su familia y manda mensaje a Melissa Klug

Durante el programa, Jesús Barco llegó al set por sorpresa y se disculpó nuevamente con Melissa Klug, mientras su madre continuaba enviando palabras de aliento a la pareja. Gloria Bozzeta también deseó un futuro prometedor para ellos: “Que todo sea éxito y que este 2026 venga con todos los parabienes, para ustedes y para nosotros como familia. Besos”.

Por su parte, la empresaria aseguró que se encuentra sanando emocionalmente antes de retomar completamente la relación, mientras que el futbolista mostró disposición para reconstruir su vínculo. Ambos coincidieron en que tomarán las cosas con calma, priorizando a su hija y el bienestar familiar, ante la expectativa del público que sigue de cerca cada paso de la pareja.